Estetik ameliyatını beğenmeyene tazminat hakkı

Mahkeme kararı bozdu

Marmaris'teki otellerde animatörlük yapan bir çocuk annesi Özden Doyranlı (22), burnunu ve doğum sonrası bozulan göğüslerini dikleştirmek için İzmirli Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Cenk Demirdöver ile anlaşarak ameliyat oldu. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Doyranlı'nın arkadaşı Selma Nur Uçar da (20) aynı doktorla anlaşarak burnuna estetik operasyon yaptırdı. Ancak ameliyat sonrası soluğu avukatlarının yanında alan iki arkadaş, göğüslerinin sarktığını ve burunlarının eskisinden daha çirkin olduğunu iddia ederek, doktor hakkında 32 bin TL'lik tazminat davası açtı. Doyranlı dava dilekçesinde, görevinin otel müşterilerini eğlendirmek olduğunu belirterek, "Mesleğim gereği yazın mayo giyip denize giriyorum. Bu yüzden doğum sonrası sarkan göğüslerimi ve burnumu düzeltirmek için doktorla anlaştım. Ameliyat sonrası yapılması gerekenleri harfiyen uyguladım. Ancak burnumun eskisinden kötü, göğüslerimin sarkık olduğunu gördüm. Meğer silikonlar küçükmüş. Olaydan sonra eşimle aram bozuldu" dedi. Dr. Demirdöver ise kendisini, "İstekleri doğrultusunda operasyon yaptım" diye savundu. İzmir 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen dava, geçen şubatta sonuçlandı. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen 'Doktor hatası yoktur' raporu üzerine mahkeme tazminat talebini reddetti. İki kadının avukatı Yılmaz Yaman, kararı temyiz etti.Yargıtay 'davanın eser sözleşmesine göre değerlendirilmesi gerektiği' yönünde karar verdi. "Yüklenici (Estetik ve Plastik Cerrahı Uzmanı Doç. Dr. Cenk Demirdöver) tarafından yapılan eserin, İşveren'e (Özden Doyranlı ve Selma Nur Uçar) beğendirilmesi gerekir" denilerek mahkemenin ret kararı bozuldu. Yargıtay'ın kararının ardından yerel mahkeme bu kez bilirkişiye maddi zarar tespiti yaptırdı. Bilirkişi raporunda, Özden Doyranlı için 4 bin 900 TL, Selma Nur Uçar için de 2 bin 100 TL maddi zarar tanzim edildi. Doyranlı ve Uçar için ödenecek tazminat miktarına ise mahkeme karar verecek.