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Ekonomi

ESTEE LAUDER'E ISPARTA'DAN GÜLYAĞI ISPARTA (A.A)

17 Haziran 2011 12:43

-ESTEE LAUDER'E ISPARTA'DAN GÜLYAĞI ISPARTA (A.A) - 17.06.2011 - Isparta Erçetin Gülyağı Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Erçetin, Amerika Birleşik Devletleri'nin kozmetik alanında en ünlü firmalarından biri olan Estee Lauder'e, yeni parfüm çeşidi için Isparta gülünden elde edilen yağı verdiklerini söyledi.  Erçetin, gül yağı ihracatında yeni ülkelerin kapısını açmaya başladıklarını belirtti. ABD'nin kozmetik alanında dev firması olarak nitelendirilen Estee Lauder yetkililerinin Isparta'ya geldiğini, yeni çıkaracakları Pure Dkny ürünü için Isparta gülyağını incelediklerini kaydeden Erçetin, henüz ürünün çıkmadığını ancak, bu üründe hammadde olarak büyük ihtimalle Isparta gülyağının kullanılacağını ifade etti. 

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