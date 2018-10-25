Essen Başkonsolosu Türk iş adamlarını bir araya getirdi

Temel Elcivan / Essen, 25 Ekim (DHA) – Türkiye Cumhuriyeti Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, Dortmund ve çevresinde faaliyet gösteren Türk girişimcilerine başkonsolosluğunda konutunda bir akşam yemeği verdi. Tanışma ve kaynaşma amacıyla verilen davete, aralarında mimar, mühendis ve avukatların bulunduğu çok sayıda Türk girişimci katıldı.

Yemek öncesi davetlilere hitaben bir konuşma yapan ve görev bölgesinde 80 ayrı belediyesi bulunan geniş bir hizmet alanının olduğunu ve bunların arasında da Türk nüfusunun yoğunluğu ile Dortmund şehrinin ayrı bir öneminin olduğunu belirten T.C. Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, şunları söyledi:

“Göreve geldiğimden beri başkonsolosluk görev alanında bulunan kentlerin belediyelerine onlarla bağlantılı olarak, İHK gibi Alman iş camiasının temsilcileri ve odaları ile farklı görüşmeler gerçekleştirdik.

“Bu görüşmelerde Alman makamların bir takım taleplerinin olduğu dile getirildi. Örneğin sizleri, daha fazla görmek ve tanımak istedikleri anlaşılıyor, bunun yanı sıra milyonlarca ciroya ulaşan Türk girişimcilerimizin listesi elimizde bulunsa da, bunların hepsi ile yüz yüze tanışma fırsatımız olmadı.

“Bundan dolayı bir araya gelelim birbirimizi tanıyalım, hem de siz kendi aranızda tanışır, ve kaynaşasınız diye bu buluşmayı gerçekleştirdik.

“Başkonsolosluk olarak amacımız, Türk girişimcilerin durumu nedir, varsa sorunlarını kendilerinden dinlemek ve neler yapabileceğimizi birlikte istişare etmek olacaktır.

“Birlikte oluşturacağımız sinerji ile bölgemizde yaşayan Türk toplumuna, özellikle de meslek eğitimi yapmak isteyen Türk gençlerine önemli faydası olacağını düşünüyoruz, bunun için de vakit ayırıp geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.

İş adamlarına, bölgemizde eğitim alanında ve diğer alanlarda faaliyet gösteren Türk derneklerine yönelik sosyal sorumluluk almaları yönünde çağrıda bulunan başkonsolos Şener Cebeci, “Göreve başlamamın hemen ardından yaptığımız ilk halka açık toplantıda, başkonsolosluğumuzun kapısı her vatandaşımıza açıktır, hatta çay içmeye de gelebilirsiniz demiştim. Ben, sözümde duruyorum, gelipte görüşemeyen, kapıdan boş dönen insan yok, dolayısıyla ben sözümde durdum. Yine başkonsolosluğun kapısının herkese açık olduğunu tekrarlıyorum, konsoloslar ulaşılamayan insanlar değil, çaya gelin dedim eğer söyleyecek sözünüz, sunacağınız projeniz varsa, birlikte içeceğimiz çay da daha keyifli olur“ dedi.

Essen Başkonsolosluk Eğitim Ataşesi Mehmet Fikret Arargüç, Çalışma Ataşesi Osmanbey Şahin ve Muavin Konsolos Zafer Yurtyapan\'ın da hazır bulunduğu toplantıda kısa bir konuşma yapan Çalışma Ataşesi Osmanbey Şahin, gençlerimizin sorunlu genç olmaktan kurtulup, iş hayatına atılabilecek seviyeye gelmelerini arzuluyor ve bunun için çalışıyoruz dedi.

Düsseldorf Başkonsolos Yardımcısı Fatma Taşar Cebeci birlikte toplantıya gelen Düsseldorf Başkonsolosluğu Ticaret Ataşesi Anıl Gürtuna Kaya da, “Düsseldorf Başkonsolosluğu\'na bağlı olarak Ticaret Ataşesi görevini yapıyorum, ancak görev alanımız sadece Düsseldorf başkonsolosluk bölgesi ile sınırlı değil, tüm Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti\'ni kapsıyor“ dedi ve ekledi, “Burada yedi ayrı ticaret ataşeliğimiz ve müşavirliğimiz bulunmakta. Temel hedefimiz, burada ki yatırımcılarımızın Türkiye\'de ki yatırımcılarımız ile bağlarını güçlendirmek, ticaretimizin ve ihtacaatımızın artmasını sağlamak. Bu bağlamda Türkiye\'de ki yatırımcılarımızı Almanya pazarına dahil edebilmek, onların işlerini kolaylaştırmak, en önemlisi de buralarda ki yatırımcılarımızı Türkiye\'ye götürebilmek ve aralarında bir köprü oluşturabilmek için çalışıyoruz“.

Görüntü dökümü

-Başkonsolos Şener Cebeci’nin konuşması

-Ticaret Ataşesi Anıl Gürtuna Kaya’nın konuşması