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Dünya

Eşşebab El Kaide'ye katıldı DUBAİ (A.A)

09 Şubat 2012 23:06

-Eşşebab El Kaide'ye katıldı DUBAİ (A.A) - 09.02.2012 - El Kaide lideri Eymen El Zevahiri, Somali'deki Eşşebab örgütünün El Kaide'ye katıldığını açıkladı. Zevahiri, internetten bugün yayınlanan bir video kaydında, Somali'deki Eşşebab örgütünün El Kaide'ye katıldığını belirtti. Görüntünün ilk bölümünde yer alan bir ses kaydında, ''Şeyh Muhtar Ebu Zübeyir'' takma adlı Eşşebab lideri Ahmed Abdi Godan, Zevahiri'ye hitaben ''Sadık askerler olarak sizin yanınızda olacağız'' dedi ve ''itaat sözü'' verdi. Eşşebab 2009'da da El Kaide'nin öldürülen lideri Usame Bin Ladin'e bağlılığını ilan etmişti.

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