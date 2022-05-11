Eşref Hamamcıoğlu'dan Burak Elmas'a eleştiri: Ciddi kaygılar duyuyoruz

Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray'da seçime kısa bir süre kala Burak Elmas yönetiminin yaptığı hamleleri eleştirdi.

Galatasaray’da başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve yönetiminin gelecek sezonu ve ilerleyen dönemleri etkileyecek nitelikteki transfer çalışmaları yapmasına tepki gösterdi.

Hamamcıoğlu, “Sürekli ertelemeler sonucunda, 4-11 Haziran tarihlerinde yapılmasına karar verilen seçime bu kadar az bir süre kalmasına rağmen mevcut yönetimin, yeni gelecek yönetimlerin hareket alanını kısıtlayan ve kulübümüzü orta, uzun vadeli taahhütlere sokan birtakım satın alma, kiralama, satma ve transfer eylemlerinden veya bunlara teşebbüsten ciddi kaygılar duyduğumuzu belirtmek istiyorum” dedi.