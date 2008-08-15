Eşref de elendi

Tempo24-



“Kuş Yuvası” olarak adlandırılan Ulusal Stat'taki oyunların atletizm müsabakalarının ilk gününde yapılan ve 33 sporcunun katıldığı erkekler çekiç atma elemelerinde Eşref Apak, 1. ve 3. haklarında geçersiz atış yaptı.



Apak, 2. hakkında elde ettiği 74.45 metrelik derecesiyle 33 sporcu içinde 16. olarak final hakkını elde edemedi.



Bu dalın seçmelerinde en iyi dereceyi, 80.07 metrelik atışıyla Macar Krisztian Pars yaptı.

81.45 metreyle Türkiye rekorunu elinde bulunduran Apak, haziran ayında İzmir'deki yarışmalarda çekici 80.36 metreye atmayı başarmıştı. Atina-2004'ün bronz madalyalı atleti Apak, oyunlardan 40 gün önce, 4 yıldır çalıştığı antrenöründen ayrılarak, kendisini yetiştiren Artun Talay ile yeniden çalışmaya başlamıştı.

