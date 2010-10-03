Eşref Bitlis'in sağ kolunu öldüren ajandada ne vardı?

T24 - 1994’te ‘intihar etti’ denilen Tunceli Jandarma Komutanı Çillioğlu’nun sır ajandalarından biri daha ortaya çıktı. Ajandada faili meçhullerle ilgili not dikkat çekiyor.



Tunceli Jandarma Alay Komutanı Kazım Çillioğlu’nun ölümünün ardındaki sır perdesi aralanıyor. 3 Şubat 1994’te lojmanında ölü bulunan ve kayıtlara ‘intihar etti’ diye geçen Çilloğlu’nun içinde çok önemli bilgiler bulunduğu bildirilen ve kayıp olan ajandasının dışında bir başka ajandası daha olduğu ortaya çıktı. star’ın ulaştığı ajandada Çillioğlu, faili meçhul cinayetlere dikkat çekiyor ve kendi el yazısıyla “Faili meçhul cinayetler liste yapılsın” diyor. Notlarda, delillere göre araştırma yapılıp faili meçhullerle ilgili dosyaların bir an önce kapatılması gerektiği belirtiliyor.

Yeşil öldürdü, İ.K. onu azmettirdi



Star gazetesinden Hatice Yaşar'ın özel haberine göre 16 yıldır babasının ölümüyle ilgili delil toplayan, tanıklarla konuşan Gökhan Çilloğlu, babasının faili meçhullerin perde arkasındaki isimleri ortaya çıkardığını, bu nedenle öldürüldüğünü savundu. Babasının kendisine “Benim ölümüm normal olmayacak” dediğini de aktaran Çillioğlu, babasının ölümünün arkasında general İ. K’nın bulunduğunu iddia ederek “İ. K. ve babamın arasında sorunlar vardı. Babamın girişimiyle görevden alınacaktı. İ.K. lojmanı terkedeceği gün babam öldürüldü, hemen ertesi günü ise görevine döndü” dedi.

Babam yakaladı, İ.K. ise salıverdi



Gökhan Çillioğlu şöyle devam etti: “Babamı öldüren kişinin Yeşil olduğunu biliyorum. Görüştüğüm tanıklar, babam ile İ. K. arasında ciddi sürtüşmeler olduğunu anlattı. Babam Tunceli’ye gitmeden önce Yeşil’in elini kolunu sallayarak Alaya girip çıktığını anlattılar. Yeşil, Emniyet Müdürü’nün makam odasını kendi odası gibi kullanmış. Bölgede işlenen çok sayıda faili meçhul cinayette Yeşil’in imzası var. Benim ulaştığım bulgu babamın Yeşil’i yakaladığı, İ. K’nın ise onu saldığı yönünde. Faili meçhulleri bu ekiplerin işlediği bilgisine ulaşan babam bu nedenle öldürüldü.”

İ.K. örgüte bilgi sızdırdı



Gökhan Çillioğlu babasının cenazesinde yanlarına gelen sivil bir istihbaratçının “Babanızı Yeşil öldürdü” bilgisini verdiğini kaydederek, sorumlu tuttuğu İ.K’ile ilgili “Askeriye içinde onun için ‘PKK paşası’ deniyor. İşbirliği içinde olduğu söyleniyor. Babam istihbarat alıp operasyona gidiyor ancak gittiğinde PKK’lıların kısa süre içinde olay yerini terkettiğini görüyor. Bunun üzerine o bölgeye dinleme ünitesi kurduruyor. Bilgi sızdıranları tespit etmeye çalışıyordu” şeklinde konuşuyor.

Odada biri daha vardı



Çillioğlu, yıllardır ulaştığı deliller ve tanıklardan edindiği bilgilerden hareketle babasının öldürüldüğü günü ise şöyle anlatıyor: “Babam lojmana girdikten sonra penceresinden eliyle askerine işaret etmiş. Asker kapıyı gelip çaldığında babam kapıyı aralayıp boş gözlerle ‘Teşekkür ederim, gidebilirsin’ demiş. Babamın kapıyı aralamasından odada bir başka kişinin bulunduğu anlaşılıyor. O gün lojmanda kimsenin bulunmaması, hemen üst katında sadece İ.K.’nın bulunması çok şüpheli. Babam öğleden sonra 15.00 sıralarında salonda ölü olarak bulunmuş. O gün görev yerini terkedecek olan İ.K., sivil elbiselerle hemen gelip, ‘Soruşturulacak bir şey yok. İntihar etmiş’ açıklaması yapmış.”

İki kez ölümden döndü



Kazım Çillioğlu, suikaste kurban gittiği belirtilen Eşref Bitlis’e çok yakın bir isimdi. Çillioğlu, İzmir’de görevli iken Eşref Bitlis tarafından Diyarbakır Alay Jandarma Komutanlığı’na atandı. Çillioğlu, 17 Şubat 1993 günü düşen ve Orgeneral Bitlis’in şehit olduğu uçağa binecekler listesinde iken Bitlis’i karşılamak için iki gün önce Diyarbakır’a gidince ölümdün kurtulmuştu. Daha sonra Çillioğlu’nun binmekten son anda vazgeçtiği askeri helikopter düşmüş biri yardımcısı üç subay şehit olmuştu. Çillioğlu, kazadan bir yıl sonra lojmanında başına kurşun sıkılmış olarak bulundu.



