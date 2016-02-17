Eşref Bitlis dosyası kapandı; 4 eski JİTEM'ci yargılanmayacak

Yıllardır tartışılan ve komplo teorilerine konu olan eski Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis’in düşen uçakta hayatını kaybetmesi olayı, hukuken kapandı.

Yeni Yüzyıl'dan Kemal Burtakın'ın haberine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli 4 kişi için yürütülen soruşturmada, eski JİTEM’cilerin yargılanmasına gerek görmedi. Kovuşturmaya yer olmadığına dair verilen kararla, esrarengiz bir cinayete kurban giden JİTEM’ci Cem Ersever’in yardımcısı Aytekin Özen ile İbrahim Özmen yargılanmayacak. Diğer iki şüpheli ise, hayatlarını kaybeden Arif Doğan ile bomba uzmanı Tayyar Tarhan’dı.



Zaman aşımı süresi doldu



Soruşturmayı yürüten Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu kararında, asli zaman aşımı süresinin dolduğunun kabul edildiği de kaydedildi. Nitelikli adam öldürme suçu şüphesiyle yürütülen soruşturmada, JİTEM’i kendisinin kurduğunu iddia eden şüpheli Arif Doğan ile bomba uzmanı Tayyar Tarhan’ın vefat etmesinden dolayı haklarında kovuşturma yapılamayacağı kaydedildi.



Emekli Binbaşı Özen, suçlamaları reddetti



Şüphelilerden JİTEM’in kara kutusu Cem Ersever’in sağ kolu olduğu dönemde Celil kod adını kullanan emekli Binbaşı Aytekin Özen’in ise suçlamaları reddettiği kaydedildi. Özen hakkında kamu davası açılmasını gerektirecek yeterli delil bulunmadığı belirtildi. Kararda ismi geçen diğer şüpheli İbrahim Özmen hakkında ise herhangi bir ifadeye yer verilmedi.





Zaman aşımı zaruret oldu

Olayda ise herhangi bir bomba kullanılıp kullanılmadığının tespit edilmesinin mümkün olmadığı kaydedildi. Sabotaj iddiasına ilişkin de herhangi bir somut kanıtın ortaya konamadığı, olayın nitelikli şekilde kasten adam öldürme eylemini oluşturduğu kabul edilse bile, eylemin zaman aşımı hükümleri uyarınca ele alınması zaruretinin bulunduğu ifade edildi.





Sır perdesi aralanamadı

17 Şubat 1993 tarihinde yaşanan olayın ardından, hazırlanan bilirkişi raporunda kazanın buzlanmadan kaynaklandığı yazılmıştı. Ancak kazanın detayları ve gerçek nedeni hakkındaki sır perdesi bir türlü aralanamadı.

Ne demişti?



Ergenekon Davası’ndan 47 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan emekli Albay Arif Doğan, 2014 yılında kalp yetmezliğinden vefat etti. Doğan’a ait olduğu iddia edilen bir ses kaydında, Eşref Bitlis’i JİTEM ekibinin öldürdüğünü söylediği ileri sürülmüştü. Daha sonra ses kayıtlarının sahte olduğunu söyleyen Doğan, savcılıkta verdiği ifadede, Bitlis’in ölümüyle ilgili olarak, “Rusya’nın KGB’si ,Amerika’nın CIA ve FBI’sı, İsrail’in MOSSAD’ı, Türkiye’nin Orta Doğu ile ilgili ilişkilerini kesmek için yaptı’ dedim. PKK kanalıyla tampon bölge oluşturmak amacıyla yapılıyor. Rahmetli Eşref Paşa, bunu ortaya çıkarmak için bayağı mesafe kat etmişti“ demişti.

"Ne olmuştu?"



Uçağı 23 yıl önce bugün yere çakılmıştı



23 yıl önce bugün yaşanan olayda, Eşref Bitlis’in uçağı, Ankara’dan Diyarbakır’a gitmek için havalandıktan kısa bir süre sonra yere çakılmış, Bitlis ile birlikte askeri personel Fahir Işık ve Emin Öner, Pilot Binbaşı Yaşar Erian, Pilot Yüzbaşı Tuğrul Sezginler ve posta işletme merkezi güvenlik görevlisi Ruhi Salay hayatını kaybetmişti.

