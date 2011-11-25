Eşref Bitlis dosyası 18 yıl sonra tekrar açılıyor

T24 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Eşref Bitlis’in ölümüyle ilgili soruşturmada dönemin Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş ile Diyarbakır Jandarma Asayiş Bölge Komutanı Hasan Kundakçı’nın ifadesini alacak.





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis’in 1993’teki ölümüyle ilgili dönemin Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş ile Diyarbakır Jandarma Asayiş Bölge Komutanı Korgeneral Hasan Kundakçı’yı ifadeye çağırdı.



Savcı Mehmet Özgür, Bitlis’in “suikast” iddiaları da ortaya atılan şüpheli ölümüyle ilgili bir yıldır soruşturma sürdürüyor.



Tebligat yapılan iki isimden Güreş’in ifadesi rahatsızlığı nedeniyle haftaya evinde alınacak. Kundakçı’nın ise “Bu konuda bilgim yok” dediği öğrenildi.



Savcının, Bitlis’in ekibinde yer alan ve Bitlis’in ölümünün ardından peş peşe ölen subaylar Bahtiyar Aydın, Rıdvan Özden, Temel Cingöz, Hulusi Sayın ve Kazım Çillioğlu’nu da soracağı öğrenildi.

Güreş ‘buzlanma’ dedi



Bitlis’i Diyarbakır’a götürmek üzere 17 Şubat 1993’te 12.30’da Güvercinlik Askeri Havaalanı’ndan kalkan uçak, kısa bir süre sonra düştü.



Bitlis ile pilotlar Binbaşı Yaşar Erian ve Yüzbaşı Tuğrul Sezginler şehit oldu. Doğan Güreş, uçağın motorundaki buzlanma nedeniyle düştüğünü söyledi. Ancak İTÜ öğretim üyeleri tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda, uçağın ‘buzlanma’dan düşmüş olamayacağı vurgulandı.