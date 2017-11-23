Esrarı sobada yakarken yakalandılar

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da uyuşturucu ticareti yapan aynı aileden 5 kişi, polis baskınında ellerindeki 1 kilo 400 gram esrarı sobada yakmak isterlerken yakalandı.

Olay, merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi\'nde meydana geldi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıldığı ihbarını aldıkları eve şafak vakti operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği baskında, evin kapısı içerdekiler tarafından açılmayınca \'koçbaşı\' ile kırıldı. Bu sırada, içeridekiler 1 kilo 400 gram esrarı, sobada yakmaya çalıştı.

İçeri giren polisler, aynı aileden U.Y., İ.E., E.B., M.Ö. ve K.Y.\'yi ellerindeki esrarı sobada yakmaya çalışırken etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan 5 şüphelinin yakmak istediği 1 kilo 400 gram esrara el konuldu.

Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor.



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