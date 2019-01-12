Esrarı cam kavanozlara doldurup, ormana gömmüşler

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın İnegöl ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, ormanlık alana gömülü cam kavanozlarda toplam 28 kilo esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ile İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ortak gerçekleştirilen operasyonda, K.Y. ve L.S., Akbahçe mevkisindeki ormanlık alana, daha önceden gömdükleri cam kavanozlara doldurdukları 28 kilo esrarı çıkarmaya çalıştıkları sırada, suçüstü yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada da 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. K.Y. ve L.S. gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.



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