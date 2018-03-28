Esrarengiz yeşil trenden Kuzey Kore lideri Kim çıktı

Kuzey Kore'den Çin'e doğru yola çıkan "köhne" yeşil trende kimin yolculuk yaptığı dedikodulara neden olmuştu. 2011 yılında iktidara gelen Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong un'un ilk yurtdışı gezisini Pekin'e gerçekleştirmek için yeşil trene bindiği ileri sürülmüştü. Kim'in Çin'i ziyaret ettiği Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü tarafından bizzat yalanlandı ancak gerçek dün akşam saatlerinde ortaya çıktı.

ntv'nin haberine göre, uluslararası haber ajansları Kuzey Kore lideri Kim'in Çin'e yaptığı ziyaretin fotoğraflarını yayımladı.

Çin devlet televizyonu Kuzey Kore lideri Kim Jong un'un ülkeyi ziyaret ettiğini duyurdu. Pazar günü başlayan ziyaretin dün akşam sona erdiği ifade edildi.

Kuzey Kore ise Kim Jong un ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in bir araya geldiğini açıkladı. İki liderin ilişkileri geliştirmeyi ele aldığı belirtilirken Kim'in ziyaretin bir kilometre taşı olduğu vurgusu yapıldı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong un, "Güney Kore ve ABD bizim iyi niyetli çabalarımıza karşılık verirse, Kore Yarımadası'nın nükleer sorunu çözüme kavuşabilir" dedi.

Kuzey Kore İşçi Partisi Komitesi Başkanı ve Devlet Konseyi Başkanı Kim Jong un'un, Çin Komünist Partisi Genel Sekreteri ve Devlet Başkanı Şi Cinping'in daveti üzerine 25-28 Mart'ta Çin'e resmi olmayan bir ziyaret gerçekleştirdiğini duyurdu.

Kim'in Çin ziyareti sırasında Şi ile bir araya gelerek ikili ilişkiler, Kore Yarımadası'ndaki gelişmeler, Kuzey Kore'nin Güney Kore ve ABD ile ayrı ayrı yapacağı liderler zirvelerine ilişkin konuların görüşüldüğü aktarıldı.

Kim Jong un, Devlet Başkanı Şi ile görüşmesinde, "Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılmasının değişmez tavırları olduğunu" söyleyerek, "Kuzey ve Güney Kore ilişkilerinin karşılıklı barış ve iş birliği ilişkisi düzlemine getirmeye yönelik kararlığını" vurguladı.

8"Güney Kore ve ABD liderleri ile bir araya gelerek diyalog kurmaya hazır olduğunu" dile getiren Kim, şunları kaydetti:

9"Güney Kore ve ABD bizim iyi niyetli çabalarımıza karşılık verir, barış ve istikrara katkı yapacak bir atmosfer oluşturmaya yardımcı olursa, Kore Yarımadası'nın nükleer sorunu çözüme kavuşabilir. Çin'in stratejik diyaloğu güçlendirmesini, müzakere ve diyalog havasının Kore Yarımadası'na getireceği istikrar ve barış yönlü ılımlı havayı ortaklaşa korumasını umuyoruz."