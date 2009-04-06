Esrarengiz tünel suikast için mi kazıldı?

Polis İstanbul Çamlıca yakınlarında, Şile otobanının hemen kenarında ne amaçla kazıldığı bilinmeyen bir tünel buldu.



Bir ihbarı değerlendiren İstanbul Polisi Çamlıca'da esrarengiz bir tünel buldu. Perşembe günü bölgeye giden Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, Şile otobanı üzerinde Libadiye kavşağı ile Ümraniye çıkışı arasında bulunan Tantavi Tüneli'nin hemen çıkışındaki esrarengiz bir tünelin var olduğunu ortaya çıkardı.



Esrarengiz tünel yakında bulunan inşaat halindeki özel bir hastanenin güvenlik görevlisinin ihbarıyla ortaya çıktı. Özel Hastane inşaatında çalışan işçiler ve hastanenin bahçesini düzenlemek için kazı yapan iş makinası çalışmasına ara verdi.



Fener ve çekiç bulundu



Operasyonu büyük bir gizlilik içinde sürdüren ekipler, otobanın hemen kenarında bir insanın yüzükoyun rahatlıkla ilerleyebileceği genişlikte bir tünelle karşılaştı. Tünelin uzunluğunu tespit etmeye çalışan ekipler, çevredeki çalılıklarda arama yaptı. Yapılan arama çalılar arasına gizlenmiş bir çekiç, el feneri ve bir çift ayakkabı buldu. Tünelin ne amaçla kazıldığını anlamaya çalışan Terörle mücadele ekipleri iki gün boyunca bölgeyi gözetim altında tuttu.



Kazı başlatıldı



İki gün boyunca bölgede yapılan gözetleme çalışması sonuç vermeyince polis bugün harekete geçti. Özel kamerayla incelenen tünel, iş makinaları tarafından kazıldı. Bölgede silah ve mühimmat araması yapıldı. Çalışmasını yine büyük bir gizlilik içinde yürüten polis, esrarengiz tünelin ne amaçla kazıldığını ortaya çıkarmaya çalışıyor.



Açılışı Erdoğan mı yapacaktı?



Esrarengiz tünel halen inşaatı devam eden Özel Erdem Hastanesi'nin hemen dibinde bulunması akla bazı şüpheleri getirdi. Kısa bir süre sonra açılışı yapılacak hastanenin Başbakan Erdoğan'ın da katılacağı bir törenle hizmete gireceği iddia edildi.



