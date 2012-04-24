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Esrarengiz gemiden 313 ton patlayıcı madde çıktı

''Atlantic Cruiser'' adlı gemiden 313 tonu patlayıcı madde olmak üzere toplam 945 tonluk malzeme boşaltıldı

24 Nisan 2012 20:04

 

Suriye'ye silah taşıdığı iddiasıyla 18 Nisan'dan bu yana İskenderun Limanı'nda bekletilen ''Atlantic Cruiser'' adlı gemiden 313 tonu patlayıcı madde olmak üzere toplam 945 tonluk malzeme boşaltıldı.
 
Gemi kaptanının verdiği bilgiye göre, Türkiye'deki altı ithalatçı firma için sivil amaçlı kullanılmak üzere getirilen 313 ton patlayıcı madde, fitil ve kapsül ile Rusya'ya götürülecek 68 tonluk rafineri malzemesi, Hırvatistan'a taşınan 31 ton sivil amaçlı patlayıcı madde ve Suriye'nin Tartus Limanı'na teslim edilmek üzere 962 parçadan oluşan 945 tonluk termik santral aksamı ve jeneratör bulunan gemiden tüm malzemeler tahliye edildi.
 
Malzemeler, İskenderun Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık, İskenderun Gümrük Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler ile silah uzmanları tarafından bugün sabah saatlerinden itibaren detaylı incelemeye alındı.
 
 

İncelemeler devam ediyor

 
 
Tahtadan yapılmış sandıklar içerisindeki malzemeleri tek tek inceleyen ekipler, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yapılan incelemede şu ana kadar beyan edilenin dışında bir malzemeye rastlanmadığı, incelemelerin yarın da süreceği ifade edildi.
 
Bu arada, incelemesi tamamlanan malzemelerin gemiye yüklenmesi için armatör temsilcisi ve acente sahibi ile görüşüldüğü, diğer malzemelerin de incelendikten sonra gemiye yüklenebileceği bildirildi.
 
Suriye'ye silah götürdüğü iddia edilen ve 18 Nisan'da İskenderun Körfezi açıklarına demir atan Antigua-Barbuda bandıralı ''Atlantic Cruiser'' adlı gemi, aynı gün İskenderun Limanı'na çekilerek incelemeye alınmıştı.

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