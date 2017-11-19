Esrar ve silahlarla yakalandılar

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\"ın Söke ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda 4 uyuşturucu satıcısı, çok sayıda silah ve bir miktar esrar ile yakalandı.

Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla C.M., B.A. ve K.Ö.\'nün uyuşturucu sattığını belirledi. Bir süre takibe alınan şüphelilere yönelik dün öğle saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin üzerlerindeki aramada az miktarda esrar ve esrar içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi. Şüphelilerin ifadelerinden yola çıkan jandarma H.S.\'yi de evinde yakalayıp, gözaltına aldı. H.S.\'nin ev ve otomobilindeki aramada da 7 ruhsatsız av tüfeği, bu tüfeklere ait değisik çaplarda toplam 10 fişek, 7.65 milimetre çapında MKE yapımı 25 mermi, 9.65 mm çapında 1 mermi, kuru sıkıdan çevirme tabanca, uyuşturucu madde içminde kullanılan 7 aparat, 1 dedektör, uyuşturucu satışında kullanıldığı belirlenen çesitli marka ve modellerde 6 cep telefonu, hakkında \'haciz yakalamalı\' kararı bulunan kamyonet, escil kaydı bulunmayan motosiklet, çalıntı olduğu değerlendirilen 2 bisiklet ve 300 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdürülüyor.

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