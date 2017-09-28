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Esrar ve hintkeneviri ile yakalanınca tutuklandı

Kamuran KIZILBOĞA/TİRE (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Tire ilçesinde, evinde 6 kilo 550 gram kubar esrar ve 22 kök hintkeneviri ile yakalanan H

28 Eylül 2017 22:00

Kamuran KIZILBOĞA/TİRE (İzmir), (DHA) - İZMİR\'in Tire ilçesinde, evinde 6 kilo 550 gram kubar esrar ve 22 kök hintkeneviri ile yakalanan H.Ç., tutuklandı.
Tire\'ye 18 kilometre uzaklıktaki kırsal Kızılcahavlu Mahallesi\'nde yaşayan H.Ç.\'nin tarlasında izinsiz hintkeneveri yetiştirdiği belirlendi. Bunun üzerine İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadale Şubesi ekipleri, Tire İlçe Jandarma Komutanlığı\'nın desteğiyle, dün sabah H.Ç.\'nin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 6 kilo 550 gram kubar esrar, hemen yanındaki tarlasında da 22 kök hintkeneviri ele geçirildi. H.Ç., gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen H.Ç., tutuklandı.

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