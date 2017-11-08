Esrar logolu soğuk çaya yasak

Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi’nin (TUBİM) çalışmasıyla, üzerinde esrar yaprağı görseli olan soğuk çayın piyasadan çekilmesi kararlaştırıldı. Büyük marketlerde ve internet üzerinden satılan soğuk çayın, uyuşturucu kullanımını özendirdiği öne sürüldü.

‘Fantastik doğal his’ diye satışa sunulan soğuk çay içinde kenevir olduğu belirtilerek, “Yoğun iş stresini yaşadığınız günlerde rahatlamak ve zihninizi düşüncelerden arındırmak için kenevirli soğuk çay içebilirsiniz. Mide, bağırsak hastalıklarına iyi gelen kenevir alternatif tıpta uzun yıllardır kullanılan bitkiler arasında yer alır. Yatıştırıcı ve uyarıcı etkisi sayesinde yorgunluk ve uykusuzluk sorunlarının geride kalmasına yardımcı olur” sözleriyle pazarlanıyordu.

Habertürk’ün haberine göre, içinde kenevir (esrar) olduğunun belirtilmesi üzerine çayın laboratuvar incelemesi yapıldı. Ege Üniversitesi Madde Bağımlığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Ensitüsü’nde Anabilim Dalı Başkanı Serap Annette Akgür önderliğindeki araştırmacılar soğuk çayın içerdiği maddeleri tek tek inceledi.

THC tespit edilmedi

Kanunlara göre esrarın alımı, satımı ve bulundurulması yasaktı. İçindeki psikoaktif etkilerden sorumlu olan THC, halüsinasyon, zaman kavramında bozulma, aşırı coşku ve ruh sağlığı üzerinde risk oluşturuyordu. İncelenen soğuk çayda THC tespit edilmedi ancak üzerinde esrar yaprağı olan bir logo ile bilinçaltında esrar kullanımını çağrıştıracak abartılı ifadelerle satılmasının madde kullanımını özendiren bir yönü olduğu düşünüldü. Ayrıca araştırmacılar kenevirli içecek içinde kafein olduğunu tespit etti.

Konu İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü TUBİM’in 25. Bilim Kurulu Toplantısı’nda gündeme geldi ve ürünün reklam ile satışının durdurulmasına karar verildi. Ürünün Türkiye’de satışı yaklaşık 1 yıldır yasak.