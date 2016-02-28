Esrar içerken canlı yayın yapan mahkûmun cezası 6 ay uzatıldı

Fransa’da hayatıyla ilgili soruları yanıtlayacağını söyleyerek Periscope üzerinden canlı yayın yapan ve yayın sırasında esrar içen mahkumun cezası 6 ay uzatıldı.

Sputnik’in haberine göre, Fransa’daki Béziers hapishanesinde kalan 21 yaşındaki bir mahkum, Twitter’dan bir mesaj paylaşarak, Periscope üzerinden hücresinde canlı yayın yapacağını ve hapishane hayatıyla ilgili soruları yanıtlayacağını duyurdu. Ancak hapishane yönetimi, hücresine gizli şekilde telefon sokan, hapishanedeki hayatın ‘kolaylığını’ gösteren, üstüne bir de esrar içen mahkuma, hapishanede altı ay daha kalmasından yana karar aldı.

Mahkumun Periscope yayını şöyle: