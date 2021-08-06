Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüyle ilgili gözaltına alınan Ümitcan Uygun tutuklandı

Ankara'da Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüne ilişkin gözaltına alınan Ümitcan Uygun 'kasten öldürme' suçundan nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından tutuklandı. Diğer iki şüpheli F.G. ile D.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında, 3 Temmuz'da gözaltına alınan Uygun ile diğer şüpheliler Furkan G. ve Dilan C, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi. Şüpheliler burada, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüpheli Uygun, "kasten öldürmek" suçundan tutuklanırken, "suç delillerini karartmak" ile suçlanan diğer 2 şüpheli hakkında ise "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verildi.

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