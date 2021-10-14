Ümitcan Uygun'un tutuklandığı soruşturmada Esra Hankulu'nun ölüm nedeni belli oldu

Esra Hankulu'nun evde ölü bulunmasıyla ilgili Ümitcan Uygun'un tutuklandığı soruşturma kapsamında adli tıp kurumu raporunda Hankulu'nun kült kafa travması sonrası meydana gelen iç kanama sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Uygun, 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun 3 Ağustos'ta Ankara'nın Mamak ilçesindeki evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında, evdeki diğer iki kişiyle gözaltına alınmış, ardından da tutuklanmıştı. Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı tarafından başsavcılıkça sunulan 'Biyoloji İhtisas Dairesi Başkanlığı Raporu'nda Esra Hankulu'nun sağ el tırnak parçasından ve sol el tırnak parçasından düşük yoğunlukta değerlendirmeye müsait olmayan Y -STR DNA profillerinin tespit edildiği, bu DNA profilleriyle Ümitcan Uygun'a ait Y -STR DNA profilleri arasında uyumun olduğunun bilimsel olarak ispat edildiği kaydedilmişti.

Hankulu'nun ön otopsi raporunda, beyin zarında travmatik olmayan kanama ve akciğerlerde iltihaplanma tespit edilmişti. Vücudunda ise herhangi bir darp, cebir, kesici, delici alet izi ve ateşli silah yarasına rastlanılmamıştı. Alınan bulgular, zehirlenme durumuna yönelik toksikolojik inceleme amacıyla Kimya İhtisas Laboratuvarı'na gönderildi. Hankulu'nun kesin ölüm nedeni İstanbul Adli Tıp Kurumu incelemesi sonucu belirlendi.

Hankulu'nun kült kafa travması sonrası meydana gelen iç kanama sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.