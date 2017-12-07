Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, köşesinde sunucu Esra Erol'un Sağlık Bakanlığı tarafından programı hakkında şikâyette bulunulmasına yönelik olarak yaptığı açıklamasına yer verdi. Sağlık Bakanlığı’nı kızdıran açıklamaları yapan mağdurları ekrana çıkarmadan önce, onlardan belge istediklerini söyleyen Erol, “Maalesef internetten veya başka yollardan bu ülkede bebek satışı hâlâ devam ediyor" dedi.

Sağlık Bakanlığı, kadın doğum hastanelerinde mağduriyet yaşadığını iddia eden aileler vasıtasıyla kamuoyunda yanlış algılara sebebiyet verecek nitelikte programların yapıldığını belirterek, “Esra Erol’da” ve “Gerçeğin Peşinde” programları için Radyo Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) şikâyette bulunulduğunu açıklamıştı.

TIKLAYIN - Sağlık Bakanlığı, "Esra Erol’da" ve "Gerçeğin Peşinde" programlarını RTÜK'e şikâyet etti

Ali Eyüboğlu'nun, "Esra Erol: Bebek satışları sürüyor" başlığıyla (7 Aralık 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

ATV’deki ‘Esra Erol’da’ ve TV8’deki ‘Gerçeğin Peşinde’yi RTÜK’e şikayet eden Sağlık Bakanlığı’nın, kadın doğum hastaneleri için ortaya atılan iddiaları araştırması gerektiğini belirttiğim yazım üzerine mesaj yağdı sizlerden.

Benzer vakaların başlarına geldiğini yazanlar ve bu programları susturmak yerine, bakanlığın iddiaları araştırmasını isteyenler ağırlıktaydı.

Bu konuda Esra Erol’un da söyleyecekleri vardı. Sağlık Bakanlığı’nı kızdıran açıklamaları yapan mağdurları ekrana çıkarmadan önce, onlardan belge istediklerini söyleyen Erol, süreci şöyle anlattı:

“Programa gelen tüm ailelerden önce adı geçen hastaneden doğum belgesi istiyoruz. Bebek doğumda öldüyse, ölüm belgesi, belediye tarafından gömülmüşse, defin kaydı talep ediyoruz. Sonrasında iddia sahiplerinden gidip, suç duyurusunda bulunmalarını istiyoruz. Bu vakalarda şaşırtıcı olan, hastaneden doğum için yatış kaydı belgesinin verilmesine rağmen, bebeklerin doğumuna ilişkin hiçbir evrak ve kayıt yok...”

Evlat edinmek isteyen bazı ailelerin yasa dışı yolları seçtiklerini vurgulayan Erol, “Maalesef internetten veya başka yollardan bu ülkede bebek satışı hâlâ devam ediyor” dedi.

Erol, bakanlığı’nın şikayeti üzerine, programına çıkardığı mağdurların hastanelerde dünyaya gelen, ama ne ölüsü, ne dirisi bulunan çocuklarına dair belgeleri, RTÜK’e verdiğini söyledi.

TRT’den sıcak haberler

TRT Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın bu yıl beşincisini düzenlediği ‘Uluslararası Medya Eğitim Programı (UMP)’ için gittiğim Antalya’dan sıcak TRT haberleriyle döndüm.

Ama önce, bu yıl 4-12 Aralık tarihleri arasında Adalya Otel’deki eğitim programı notlarında sıra.

Seminerin açılışını, TRT Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Durdu yaptı.

2009’da 27 ülkeden 88 kişinin geldiği eğitim programına bu yıl, 70 ülkeden 162 kişi katıldı. Bunların 75’i prodüktör, yönetici, yönetmen ve spiker, 40’ı muhabir, editör ve redaktör, 23’ü internet yayıncısı, 24’ü de radyocuydu.

Küba’dan Fiji’ye, Yunanistan’dan Ukrayna’ya, Vietnam’dan Bahreyn’e, Cibuti’den Kenya’ya, Filipinler’den Romanya’ya, Kolombiya’dan Pakistan’a, Macaristan’dan Küba’ya, Somali’den Rusya’ya dünyanın 70 ülkesinden insanın bulunduğu semineri izlerken, bir an kendimi Antalya Lara’da değil de, New York’taki Birleşmiş Milletler binasında sandım.

TRT Okul kapanıyor yerine TRT 2 geliyor

TRT 1, TRT World, TRT Haber, TRT Spor, TRT Avaz, TRT Çocuk, TRT Belgesel, TRT Müzik, TRT El Arabia, TRT Diyanet, TRT Türk, TRT Kürdi, TRT Okul, TRT 4K ve TRT 3 Meclis TV olmak üzere 15 televizyonu olan TRT, yakında bir TV kanalı daha açacak.

TRT, yeni bir kanal açarken mevcut kanallardan birini karasal yayından çıkarıp, internete gönderecek.

2018’de yayıncılığa internetten devam etmesi planlanan TRT Okul’un frekansından, TRT’nin yeni kültür ve sanat kanalı TRT 2, yayına girecek. TRT2’nin 2018’de seyirciye “Merhaba” diyeceği kesin, ama yayına başlayacağı tarih belli değil.

TRT Türk, atağa kalkacak

Büyük iddialarla kurulan TRT Türk, 40 ülkede 300 muhabirin görev yaptığı TRT World’ün açılmasıyla gözden düşmüştü.

Kadrosu daralan, yeni program yapmayan, bazı yapımları TRT Haber’e kaydırılan, TRT yönetimi diğer kanallarının yayınlarını tekrar ederek kapanacağı günü bekleyen TRT Türk’ü, yeniden atağa kaldırmaya karar verdi. O yüzden TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ve arkadaşları, TRT Türk’ün yeni formatı üzerinde çalışıyor şu günlerde.

Günün sözü



Sesini değil, sözünü yükseltmeli insan. Çünkü gök gürültüleri değil, yağmurdur yaprakları yaşatan. (Shakespeare)