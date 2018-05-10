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Esra Elönü'nün programı iptal edildi

Elönü "CHP'nin Kemalist algısı yüzünden Atatürk'ten nefret ediyorum" demişti

10 Mayıs 2018 17:01

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kitap Fuarı'nda cumartesi günü 'Arafta Sorular' isimli söyleşiye katılacak olan Esra Elönü'nün programı,  başta CHP'lilerden gelen tepkiler üzerine iptal edildiği belirtildi. Esra Elönü katıldığı bir televizyon programında  "CHP'nin Kemalist algısı yüzünden Atatürk'ten nefret ediyorum"  demişti.  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlediği 10. Kocaeli Kitap Fuarı'nda yazarlar okurlarıyla buluşurken, Esra Elönü de cumartesi günü 'Arafta Sorular' isimli söyleyişiye konuşmacı olarak katılacaktı. Esra Elönü'nün, Kocaeli Kitap Fuarı'na katılacak olması başta CHP'liler olmak üzere birçok kesim tepki gösterdi. Esra Elönü'nün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili sözleri nedeniyle Kocaeli Kitap Fuarı'ndaki programının iptal edilmesi istendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tepkiler üzerine Esra Elönü'nü fuara getiren yayınevi ile görüşerek, hassasiyeti iletti. Bunun üzerine Esra Elönü'nün programı iptal edildiği belirtildi. (DHA)

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