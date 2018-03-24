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Esra Albayrak: Çocuk ihmali ve istismarı uzmanlar tarafından tartışılması gereken bir konu

Albayrak, çocuk ihmali ve istismarı sorununun Türkiye'ye özgü bir problem olmadığını söyledi

24 Mart 2018 00:28

Çocuk ihmal ve istismarının doğru mecralarda tartışılması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kızı Dr. Esra Albayrak, konunun sosyolojik, psikolojik, ekonomik, dini ve kültürel boyutlarıyla bilhassa uzmanlar tarafından tartışılması gerektiğini söyledi.

 Toplumsal Gelişim Merkezi ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER)'nin öncülüğünde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen 'Biz Geleceğiz Projesi'nin tanıtımı ve bu proje kapsamında da düzenlenen 'Çocuk İhmal ve İstismarı Sempozyumu İstanbul'da gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen sempozyumda, 'Çocuk İhmal ve İstismarında Çok Boyutlu Değerlendirme' ve 'Çocuk ihmal ve İstismarı ile Mücadelede Medya ve İletişimin Yönetimi' konulu oturumlar gerçekleşti.

İlk oturumda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Dr. Esra Albayrak, sempozyumun önemine vurgu yaparak, çocuk ihmali ve istismarı sorununun medyanın günlük tartışmaları içerisinde çözümlenmesinin mümkün olmadığının görüldüğünü kaydetti.  Konunun doğru mecralarda tartışılmasının önemine vurgu yapan Albayrak, "Çocuk ihmali ve istismarı, ciddi bir titizlik gerektiren, birden fazla kurumun içinde olmasını gerektiren bir konudan bahsediyoruz. Sosyolojik, psikolojik, ekonomik, dini ve kültürel boyutlarıyla tartışılması ve bilhassa uzmanlar tarafından tartışılması gereken bir konudur" dedi. 

"Sanki Türkiye'ye özgü bir problemi tartışıyormuşuz gibi bir durum söz konusu"


Esra Albayrak, "Bir sosyolog olarak bunun Türkiye'de bir zemin kayması yaşadığını görüyorum. Sanki Türkiye'ye özgü bir problemi tartışıyormuşuz gibi bir durum söz konusu. Önce konunun küresel bir vesile olduğunu ortaya koymalıyız. Küresel bağlamda incelemezsek eğer önleyici tedbirler olarak sunacağımız tedbirlerin de doğru adrese gitmeyeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla küresel şiddetin yükseldiği bir dönemde yaşadığımız gerçeğini ortaya koyacağız. Onun akabinde de önce küresel verileri inceleyeceğiz. Ondan sonra da Türkiye'ye özgü ne tür tedbirler söz konusu olabilir, Türkiye'de bir artış söz konusu mudur, değil midir? Bunları tartışmak yerinde olacaktır" şeklinde konuştu. (DHA)


 

 

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Esra Albayrakçocuk istismarı ve ihmalisempozyum

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