Esra Albayrak: 28 Şubat daha kahramanlarını tanıtmadı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kızı ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Kadın Danışma Konseyi Başkanı Esra Albayrak, 28 Şubat sürecinde öğrenci olduğunu belirterek "Kimileri tabii bunun böyle bir ajitasyona döndüğünü falan anlatıyor. Aman ha bu aldatmacaya düşmeyin. 28 Şubat'ın daha romanı yazılmadı, filmi çekilmedi, psikolojisi yapılmadı, akademik çalışmaları bitmedi. 28 Şubat daha kahramanlarını tanıtmadı" dedi.

"Hayallerimizi böyle tırpanlamış olmalarını affedemiyorum"

Tenzile Erdoğan İmam Hatip Lisesi tarafından yürütülen ‘'Vize: Kızlar İçin Vizyoner Hedefler' projesinin ‘Görev 1.1. Rozet Töreni'nde konuşan İİT Kadın Danışma Konseyi Başkanı Albayrak, 28 Şubat sürecinde öğrenci olduğunu belirterek "Bir öğrenci olarak hala hazmedemediğim ve bize bunları yaşatanları affedemediğim bir konu var. O da hayal kurmamıza engel olmaları. Hayallerimizi böyle tırpanlamış olmalarını ben bugün hala affedemiyorum" dedi.

"28 Şubat'ı kendi içimde çözebilmiş değilim"

Sputnik'te yer alan habere göre, Esra Albayrak, 28 Şubat süreciyle ilgili olarak şunları söyledi: "Kimileri tabi bunun böyle bir ajitasyona döndüğünü falan anlatıyor. Aman ha bu aldatmacaya düşmeyin. 28 Şubat'ın daha romanı yazılmadı, filmi çekilmedi, psikolojisi yapılmadı, akademik çalışmaları bitmedi. 28 Şubat daha kahramanlarını tanıtmadı. Ben daha bu konuyu kendi içimde çözebilmiş değilim. Onun psikolojik travmasından kurtulmak için çok çabaladık. Bunun için en iyi okullarda okuyacağız diye o kadar çaba sarfettik ki… Sizler eminim bizlerin çok daha ötesinde olacaksınız. Çünkü sizin hayalleriniz daha büyük."