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Spor

Espanyol'u Arda devirdi

Atletico Madrid sahasında konuk Espanyol'u konuk ederken, 1-1 devame den maçta sahneye Arda çıktı ve attığı 2 golle takımını galibiyete taşıdı

23 Nisan 2012 12:10

La Liga'nın 35. haftasında Atletico Madrid, Arda'nın 2 gol attığı sahasındaki maçta Espanyol'u 3-1 yendi.
 
Arda Turan La Liga'daki gol sayısını 3'e çıkardı.

Kulübün resmi internet sitesi galibiyeti, ''Calderon, Arda'nın toprağı'' başlığıyla verdi.

Bu arada Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, Arda'nın kaliteli ve takım için önemli bir futbolcu olduğunu söyledi.

Simeone, bireysel yeteneklerin yanında önem taşıyanın takım oyunu olduğuna işaret ederek, ''Geçtiğimiz perşembe Valencia maçında Falcao, bugün Arda önemli oldu. Taraftarların gözde futbolcuları elbette var ama ben onların daha çok takımdan memnun olduklarını düşünüyorum. Ne olursa olsun zaman eğlenme, kutlama zamanı değil. Dinlenmeye zaman yok. Hemen bir sonraki maçı düşünmeliyiz'' dedi.

Espanyol Teknik Direktörü Mauricio Pochettino da, ''Arda Turan sizi şaşırttı mı?'' yönündeki bir soruya, ''Hayır. Arda, Atletico'nun büyük futbolcularından biri, çok iyi bir futbolcu. Bu yeteneği şimdi keşfetmedik, sadece bugün iyi bir maç oynadı'' yanıtını verdi.

Öte yandan aldığı galibiyetle ligin bitimine 4 hafta kala 48 puanla 7. sıraya çıkan Atletico Madrid, ligi ilk 4'te tamamlayıp gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma umudunu sürdürdü.

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Arda TuranAtletico MadridEspanyol

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