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Spor

Espanyol, Barcelona'yı devirdi

Katalonya Süper Kupası'nı Barcelona'yı Felipe Caicedo'nun golüyle 1-0 yenen Espanyol takımı kazandı.

26 Ekim 2016 11:10

Katalonya Süper Kupası maçında Barcelona ve Espanyol karşı karşıya geldi. 

Tarragona kentindeki Nou Estadi stadında oynanan maçta Espanyol'a kupayı getiren golü 10. dakikada Felipe Caicedo atarken, her iki takım da maça çoğunluğu alt yapıdaki futbolcularından oluşan ilk 11'lerle başladı.

Sakatlığı sona eren Arda Turan, Barcelona'da ilk 11'de sahaya çıktı. 20. dakikada De Michelis'in yaptığı faul sonrası saha dışında tedavisi yapılan ve iki dakika sonra oyuna dahil olan Türk futbolcu, Barcelona'nın en aktif futbolcularından biri olarak dikkat çekti.

Arda 72. dakikada oyundan alınarak yerine Alfaro girdi. Barcelona teknik direktörü Luis Enrique, ilk 11'de sürekli yer bulan Messi, Neymar, Luis Suarez, Sergi Roberto, Sergio Busqutes, Samuel Umtiti, Javier Mascherano ve ya kaleci Ter Stegen gibi futbolcularını bu maçta dinlendirip, kadroya almamıştı. 

İspanya 1. Futbol Ligi'nde mücadele eden Katalonya'daki iki kulübü karşı karşıya getiren ve "Katalonya Süper Kupası" adı verilen maç ilk kez 2014 yılında oynanmış ve Barcelona'nın galibiyeti ile sonuçlanmıştı.

Bu yıl ikinci kez organize edilen kupayı kazanan Espanyol, rövanşı almış oldu.

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