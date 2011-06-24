T24 LogoT24 Logo
Gündem

ESP ÜYELERİ YSK'YA YÜRÜDÜ ANKARA (A.A)

24 Haziran 2011 17:37

-ESP ÜYELERİ YSK'YA YÜRÜDÜ ANKARA (A.A) - 24.06.2011 - Ezilenlerin Sosyalist Platformu (ESP) üyesi bir grup, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) Hatip Dicle'nin milletvekilliğinin düşürülmesi kararını protesto etti. Kızılırmak Sokak girişinde toplanan grup üyeleri, slogan atarak YSK'ya doğru yürüdü.  Emniyet güçlerince YSK'ya yakın bir yerde durdurulan grup üyeleri adına yapılan basın açıklamasında, Hatip Dicle'nin Kürt vatandaşların oylarıyla seçildiği vurgulanarak, YSK kararının Kürtlerin iradesine ipotek koymak anlamına geldiği savunuldu. Açıklamanın ardından grup üyeleri sloganlar atarak dağıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24