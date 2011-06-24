-ESP ÜYELERİ YSK'YA YÜRÜDÜ ANKARA (A.A) - 24.06.2011 - Ezilenlerin Sosyalist Platformu (ESP) üyesi bir grup, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) Hatip Dicle'nin milletvekilliğinin düşürülmesi kararını protesto etti. Kızılırmak Sokak girişinde toplanan grup üyeleri, slogan atarak YSK'ya doğru yürüdü. Emniyet güçlerince YSK'ya yakın bir yerde durdurulan grup üyeleri adına yapılan basın açıklamasında, Hatip Dicle'nin Kürt vatandaşların oylarıyla seçildiği vurgulanarak, YSK kararının Kürtlerin iradesine ipotek koymak anlamına geldiği savunuldu. Açıklamanın ardından grup üyeleri sloganlar atarak dağıldı.