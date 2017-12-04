ESO Başkanı Özaydemir: Milli YHT'nin Eskişehir'de üretilecek olması büyük kazanç

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR Sanayi Odası (ESO) Başkanı Savaş Özaydemir, Milli Yüksek Hızlı Tren\'lerin (YHT) Eskişehir\'de üretilecek olmasının kent ve ülke ekonomisine büyük kazanç sağlayacağını söyledi.

ESO Başkanı Savaş Özaydemir, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Nadir Küpeli ve ESO Raylı Sistemler Kümesi Başkanı Kenan Işık, Milli YHT\'lerin üretileceği Eskişehir\'deki Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş.\' (TÜLOMSAŞ) Genel Müdürü Hayri Avcı\'yı ziyaret etti. Savaş Özaydemir, Milli YHT\'lerin Eskişehir\'de üretilecek olmasının şehre, hem de ülke ekonomisine büyük kazanç sağlayacağını vurguladı. 3 etaptan oluşacak projenin ilk etabında 20 adet YHT üretileceğini ifade eden Özaydemir, sürecin ikinci etabında 60, üçüncü etabında ise 16 adet Milli YHT\'nin üretileceğini söyleyerek, \"Eskişehirli sanayiciler başta olmak üzere yerli üreticilerimiz, sürece aktif katılım sağlayacak. Bunun için ilk adımı atarak TÜLOMSAŞ, odamız, EOSB ve Raylı Sistemler Kümemiz bir araya gelerek ortak çalışma konusunda neler yapabiliriz onu detaylandıracağız\" dedi.

Üretilecek Milli YHT\'lerin teknoloji transferi ile başlayıp sonrasında büyük bir yerli katkı ile yapılacağını söyleyen OSB Başkanı Nadir Küpeli de TÜLOMSAŞ\'ın bu konuda çok önemli bir adım attığını belirtti. OSB olarak projeye destek verdiklerini ve konu ile ilgili tüm sanayi tesislerinin böyle bir projede yer almak isteyeceklerine inandığını belirten Küpeli, şöyle dedi:

\"Başlattığımız ortak çalışma anlayışını çok önemsiyoruz. Bu konuda atılacak adımlar ise şehrimiz sanayisini daha da ileriye taşıyacaktır. Tüm bunlarla birlikte yazılımından kumandasına, cer sisteminden montajına kadar tüm haklarının yerli olması ve bizlerin üretecek olması müthiş bir adımdır.\"

Raylı sistemler alanında Eskişehir\'in stratejik sanayileşme modeli içinde yer aldığını hatırlatan Raylı Sistemler Kümesi Başkanı Kenan Işık da, bu süreçte verilecek her türlü göreve küme olarak hazır olduklarını belirtti. Türkiye\'de ilk defa sanayi işbirliği programı kapsamında projenin TÜLOMSAŞ tarafından yapılacağını dile getiren Işık, katma değeri çok yüksek teknolojik bir değişime şahit olunacağını söyledi.

TÜLOMSAŞ Genel Müdürü Hayri Avcı ise Milli YHT üretim süreci ile ilgili gelişmeler hakkında gerekli paylaşımların yapılacağını belirtti. Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyetini dile getiren Avcı, konuklarına destekleri için teşekkür etti.



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