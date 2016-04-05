'İşçi kiralama yetkisi' veren yasa Meclis gündemine geliyor, DİSK eylem çağrısında bulundu

Özel istihdam bürolarına işçi kiralama yetkisi veren, İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanunu'nda değişiklik yapan yasa tasarıları, Meclis Genel Kurulu'nda önümüzdeki hafta içinde görüşülecek. İşçileri yakından ilgilendiren yasayla ilgili DİSK, 5 Nisan'da Akay Kavşağı'nda yapılacak eyleme katılım çağrısında bulundu.

Birgün'den Burcu Cansu'nun haberine göre, konuya ilişkin Genel-İş Genel Merkezi’nde basın açıklaması düzenlendi. DİSK Genel Başkanı Kani Beko, yasa tasarısının Meclis’ten geçmesi halinde 'insan ticaretinin' yasal hale geleceği yorumunu yaptı. Beko ayrıca TBMM gündemindeki özel istihdam büroları tasarısı ile ilgili yarın Akay Kavşağı’nda geniş katılımlı bir eylem yapacaklarını söyledi.

Genel-İş Genel Merkezi’nde yapılan basın açıklamasına, Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, Dev Maden-Sen Genel Başkanı Tayfun Görgün, Emekli-Sen Genel Başkanı Veli Beysülen, Sosyal-İş Genel Başkanı Metin Ebetürk, BTO- Sen Genel Başkanı Ayvaz Şeker, sendikaların yönetim kurulu üyeleri, şube yöneticileri ile işçiler katıldı. Basın açıklamasında ayrıca DİSK Eski Genel Başkanı Süleyman Çelebi ve CHP İzmir Milletvekili DİSK Eski Genel Sekreteri Musa Çam da yer aldı.

"İtirazlar dikkate alınmadı"

Özel istihdam bürolarında geçici iş ilişkisini de kapsayacak biçimde işçi kiralama yetkisi verilmesinin, işçileri zor durumda bırakacağını söyleyen Beko, şunları kaydetti:

“Konuyla ilgili olarak toplanan Üçlü Danışma Kurulu’nda hiçbir mutabakat olmamasına rağmen, bu yasa teklifi Meclis’e gönderilmiş, komisyonlardan apar topar geçirilmiştir. Bir avuç işçi simsarının ve onlardan işçi kiralayacak bir avuç sermayedarın talebini acele bir biçimde Meclisten geçirmek isteyen AKP iktidarı, başta DİSK olmak üzere, işçi kesiminden gelen hemen hiçbir itirazı dikkate almamıştır.”

Beko, DİSK’in görüş ve düşüncelerini açıklamak üzere, yarın 12.00’da Akay Kavşağı’ndan TBMM’ye sesleneceklerini belirtti. DİSK’in yönetici ve temsilcilerinin katılacağı kitlesel bir basın açıklaması yapılacaklarını aktaran Beko, “Ankara’da gerçekleştirilecek merkezi etkinlikle eşzamanlı olarak, örgütlü olduğumuz işyerlerinde bildiri okuma, iş yavaşlatma, basın açıklaması gibi etkinlikler yapılacaktır. Bunun yanı sıra bölge temsilciliklerimiz tarafından kent merkezlerinde etkinlikler gerçekleştirilecektir” diye konuştu.

Beko, DİSK’in özel istihdam bürolarına karşı olmasının gerekçelerini şöyle sıraladı:

1- İş güvencesi ortadan kalkacaktır.

2- Kıdem tazminatı fiili olarak yok edilecektir. İhbar tazminatı ortadan kaldırılacaktır.

3- 1-9 arası işçi çalıştıran iş yerlerinde 5 işçiye kadar, 10’un üzerinde işçi çalıştıran işyerlerinde %25 oranında kiralık işçi çalıştırılabilecektir. Böylece kayıtlı istihdamın neredeyse yarısı bu kölelik büroları aracılığı ile güvencesiz çalıştırılacaktır.

4- Kural dışı, güvencesiz ve esnek çalışma biçimleri kural haline gelecektir.

5- Sendikal örgütlenmeler çok ciddi kan kaybedecektir.

6- İşverenlerin işten çıkarma maliyetleri düşecektir, işçiler istenildiği gibi kullanılıp kapı önüne konulacaktır.

7- İddia edildiği gibi kayıt dışı istihdam düşmeyecektir. Çünkü işverenlerin tercih ettiği en esnek çalıştırma biçimleri kayıt dışındadır.

8- Kayıtdışı istihdam edilenler güvence kazanmayacaklar; aksine formel sektörlerde, sendikal örgütlenmelerin var olduğu alanlarda işçiler güvencesiz hale gelecektir.

9- İşçi sınıfı “kiralık işçilik” adı altında kölelik ilişkilerine mahkum edilecektir.

10- Gelir, emeklilik, yıllık izin ve sağlık ile ilgili bütün haklar tamamen ortadan kalkacaktır.

11- Kiralık işçiler aynı işi yapan diğer işçilere göre çok daha düşük ücrete mahkum olacaktır.

12- Uzun çalışma saatleri açısından dünyada zirvede yer alan ülkemizde, kiralık işçiler yoğun çalışma temposuyla, yoğun bir sömürü çarkı içinde olacaktır.

13- Ülkemizde iş hukuku, işçi-işveren arasındaki sözleşme, iş yeri ve iş kolu düzenlemeleri üzerine kuruludur. Meclis'teki tasarı, bu hukuksal düzenlemeleri geçersiz hale getirecektir. Böylece çalışma yaşamı tamamen hukuk dışı bir hal alacaktır.

14- İşverene toplu işten çıkarma hakkı tanınacak, işveren 8 ay sonra aynı işçiyi kölelik bürolarından çok daha ucuza, sendikasız, haksız hukuksuz kiralayabilecektir.

15. İşverenler, özel istihdam bürolarından işçi kiralama hakkı kazandığında, "kadrolu” işçilerin üzerinde sürekli bir baskı oluşturacaktır.

16- Kiralık işçiler, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği uygulamalarından yaralanamayacak, ağır, tehlikeli ve ölümcül risklerle karşı karşıya kalacaktır.

17- Kiralık işçilerin, işsizlik fonundan yararlanma olanakları neredeyse olmayacaktır.

18- İş-Kur işlevsiz hale gelecek, kamu emek gücü piyasasındaki sorumluluklarını tamamen üstünden atmış olacaktır.

19- Kamudaki alt işverenler, özel istihdam bürolarından işçi kiralayabileceklerdir. Kamuda taşeron köleliğini aratan çalışma düzeni kurulacaktır.

20- Sonuç olarak özel istihdam büroları köle pazarlarıdır. Özel istihdam büroları ile geçici iş ilişkisi oluşturulması insan ticaretidir. İnsan ticareti, tarihteki en büyük insanlık suçlarından biridir.