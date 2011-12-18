Esnek çalışma taslağı Meclis'te

T24 - İşçilerin tepkisin çeken çalışma taslağı yeniden Meclis gündemine geldi. Düzenlemeye göre bazı sözleşmeli çalışanlar patron çağırırsa işe gidecek, iş olmazsa evde oturacak.



İşçilerin büyük tepki gösterdiği ve tartışmalar üzerine Torba Yasa'dan çekilen esnek çalışma taslağı; çağrılı, evden, uzaktan ve esnek zamanlı çalışma olarak genişletildi.



Akşam gazetesinin haberine göre; hükümet, işçi kesiminin büyük tepki göstereceği esnek çalışma taslağını hazırladı.



Torba Yasa'yla kısmen getirilmek istenen ancak gelen tepkiler üzerine geri çekilen esnek çalışmada yeni taslak, ülkedeki bütün işletmelerde çağrı üzerine çalışma, evden çalışma, uzaktan çalışma, iş paylaşımı ve esnek zamanlı çalışma gibi uygulamaları getiriyor.



Taslağın gerekçesinde, küresel kriz nedeniyle uygulamanın zorunluluk olduğu belirtilirken, esnek çalışmanın uygulandığı ülkelerde işçilerin moralinin yükseldiği, hatta trafiğin dahi azaldığı kaydedildi.



İşçi kesimiyse, çalışanların haklarının ellerinden alınacağı, kuralsız, düzensiz ve güvenliksiz bir çalışma sistemi öngördüğü için sisteme tepkili. Sistemle, çalışma süresine göre maaş alınacağı için işçi ücretlerinin de düşmesi bekleniyor.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in yönetiminde hazırlanan ve İş Kanunu'nda değişiklik öngören taslağa göre, mevcut İş Kanunu'nun 14. maddesine, çağrı üzerine çalışma, evden çalışma, uzaktan çalışma, iş paylaşımı ve esnek zamanlı çalışmaya yönelik bir hüküm eklenecek. Çalışma hayatını sil baştan değiştirecek uygulamalar şöyle işleyecek:



Günlük çalışma süresi içinde işveren tarafından belirlenen çekirdek zaman dışında işe başlama ve bitirme saatleri işçi tarafından belirlenecek. İşçi çekirdek zamanın dışındaki çalışma süresini, günlük 11 saati aşmamak koşuluyla kullanabilecek. Haftalık çalışma süresini haftanın ilk 4 günü dolduran işçi, 5. gün tam gün süreyle izin kullanabilecek.

Çağrı üzerine çalışma



İşçi, kendisine ihtiyaç duyulursa iş görecek. Kısmi süreli bir iş sözleşmesi imzalanacak. Taraflar, hafta, ay veya yıl gibi bir zaman dilimi içinde işçinin ne kadar süreyle çalışacağını belirlemezse, haftalık çalışma süresi 20 saat olarak kararlaştırılmış sayılacak.

Uzaktan çalışma



İşçi, mal ve hizmet üretmek için işletme merkezi dışında çalışacak. Bu yöntemde haberleşme ve bilgisayar sistemleri kullanılacak ve işyerine bağımlılık olmayacak. İşyeriyle iletişim kurulacak saatler ve ücretleri sözleşmede yer alacak.

Kumlu: Hakları yok olacak



Türk-İş Başkanı Mustafa Kumlu bu sistemde işçinin çalışma koşullarının giderek kötüleşeceğini söyledi.



Kumlu şöyle konuştu: “Esneklik, örgütlenme, toplu pazarlık ve iş güvencesi gibi hakların kullanılmasını yok edecek. İşçilik maliyetleri düşerken çalışma süreleri uzayacak, sendikasızlaşma ve kayıtdışı istihdam artacak. Çalışma koşulları da kötüleşecek. Esnek üretim modelleriyle iş kavramı saldırıya uğrayacak ve onurlu iş kaybolacak.”



