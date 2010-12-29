T24- Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, "mali kural yasasını bir kenara koyduklarını ancak unutmadıklarını" söyledi. Babacan, esnek çalışmanın da hükümetin gündeminde olduğunu ifade etti.



Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Milliyet’in hazırladığı ve 31 Aralık Cuma günü yayımlanacak “2011’de Türkiye ve Dünya” ekinde yer alan röportajında mali disiplini sağlamak için hazırlanan mali kuralın yasalaşmasa bile fiiliyatta uygulanmakta olduğunu söyledi.



Babacan, Orta Vadeli Program’ın ana omurgasını oluşturan mali kuralla ilgili, “Mali kural yasasını bir kenara koyduk. Unuttuk ya da iptal ettik demiyoruz. Baktığımız zaman 2011 bütçemiz mali kural da uygulanmaya başlasaydı benzer bir bütçe olacaktı” diye konuştu. Babacan, mali kuralın tartışılmasının bile Türkiye’de yeni bir anlayış ve kültür oluşturduğunu, artık kimsenin “Büyümek istiyorsak borç önemli değil, daha fazla açık verelim, vergileri düşürelim, kamu harcamalarını artıralım” demediğini aktardı.



2011’de küresel ekonomide likidite bolluğunun süreceğini öngören Babacan, 2012 ve 2013’te rüzgârın tersine dönebileceği hesabıyla şimdiden önlem almanın önemli olduğu görüşünde. “2011’de yüzde 1-2 daha fazla büyüyüp 2012-2013’ü tehlikeye atacak bir yaklaşım içinde bulunamayız” diyen Babacan, Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu gibi kuruluşlarla ve bankalarla koordinasyon içinde alınacak önlemlerle Türkiye ekonomisinin risklere karşı korunacağına inanıyor.



Esnek çalışma hükümetin gündeminde





- İç siyasi takvim rahatlayınca işgücü piyasasını daha esnek hale getirecek adımlar atmaya hazırlanıyoruz

- Bankalarla uzaktan kumandayla iş yapamayız, oturup konuşmamız lazım. İletişim önemli

- Büyük merkez bankalarının para basma operasyonlarını yakından izleyeceğiz.