T24 LogoT24 Logo
Spor

Esnaftan Talisca için 'bonservis kutusu'

Siyah-beyazlıların en büyük silahı haline gelen Talisca'nın sezon sonunda bonservisinin alınması için sosyal medyadan kampanyaya destek yağıyor

13 Şubat 2018 18:46

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca'nın bonservisinin alınmasını isteyen siyah-beyazlı bir taraftar dükkanına 'bonservis kutusu' yaptı.

Beşiktaş'ta ligin ikinci yarısına fırtına gibi başlayan Talisca'nın ortaya koyduğu performans siyah-beyazlı taraftarları harekete geçirdi. Son 4 maçta attığı 6 golle dikkatleri üzerine çeken ve yeniden Beşiktaş camiasının sevgilisi haline gelen Brezilyalı oyuncunun bonservis sorununu çözmek için ilginç bir girişim başlatıldı.

Toplanan parayı kulübe gönderecek

Benfica'dan 2 sezonluğuna kiralanan ve 20 milyon Euro'luk (93 milyon TL) satın alma opsiyonu 31 Mayıs'ta sona erecek olan Brezilyalı futbolcunun bonservisinin alınmasını isteyen Beşiktaşlı bir esnaf dükkanına 'Talisca bonservis kutusu' yaptı. Buraya atılacak paraları Talisca'nın bonservisine katkı sağlamak için kulübe vereceğini açıklayan esnaf sosyal medyada da büyük ilgi çekti.

Bu sezon toplamda 14 gol 3 asistlik performans gösteren Brezilyalı oyuncunun sezon sonunda bonservisinin alınması için sosyal medyadan bu kampanyaya destek yağdı.

ETİKETLER

Talisca Bonservis KutusuTaliscabonserviskampanyasosyal medyasezon sonusatın alma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24