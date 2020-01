Esnaftan Erdoğan'ın çağrısına cevap: Dolarını bozup makbuzu getirene saç-sakal da, kokoreç-ayran da bedava!..

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 'dolar' çağrısının ardından sosyal medya üzerinden "Oyunu bozalım, dövizleri bozduralım" sloganıyla başlayan "#BozDoları" kampanyasına esnaflar da katıldı. Iğdırlı bir berber, çağrıya destek vermek için en az 250 dolarını Türk lirasına çeviren herkese ücretsiz saç sakal tıraşı yapmak için kampanya başlattı. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde züccaciyeci 51 yaşındaki Cevat Bulut ise bankadan 300 dolar bozdurup dekontu kendisine getirenlere hediye vereceğini ilan etti. Tekirdağ'da kokoreççilik yapan Efkan Kılıç, başlattığı uygulama ile 300 dolar bozdurup makbuz getiren vatandaşlara kokoreç ve ayranı bedava veriyor. Tasavvuf müziği yapan Grup Anka dolarını bozdurup makbuzunu getiren vatandaşın düğününü ücretsiz yapacağını duyurdu.

Erdoğan çağrısını yineledi: Yastığınızın altında ne varsa gelin altına ve TL'ye yatırın, piyasayı düzenleyelim

Dolar bozdurana saç-sakal bedava!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vermek için bir kampanya başlatan berber İhsan Salman, doların 3 lira 50 kuruş seviyelerinde olduğunu hatırlattı. Vatandaşlara bir nebzede olsa yardımcı olmak için böyle bir kampanya düzenlediklerini kaydeden Salman, “Doların yükselmesinden sonra arkadaşlarımla konuşarak bir kampanya yapma gereği duyduk. 250 dolar bozdurup fişini bize getiren herkese ücretsiz saç sakal tıraşı yapacağımıza dair dükkanın camına yazı astık. 250 dolar bozdurup fişini bize getiren herkesi ücretsiz tıraş edeceğiz” dedi.

Müşterilerden Doğukan Tuncer ise, doların yükselmesinin iyi olmadığını belirterek, “Dolar yükseldikçe açlık başlıyor. İki ayda ancak tıraşa geliyoruz. Arkadaşlar çok güzel bir kampanya yapmış. Keşke 250 dolarım olsa da bozdurup fişini getirerek bedava tıraş olsam” şeklinde konuştu.

"Bedava tıraş olup yeniden dolar alırsanız?"

Berberin iyi niyetli kampanyasını suistimal etmek de mümkün. Öyle ki doların alış ve satış fiyatı arasında 0,0900 lira fark bulunuyor. Bu da 250 dolar için yaklaşık 2 lira 25 kuruşa tekabül ediyor. Yani sadece tıraş olmak için 250 doları bozdurup berberden çıktıktan sonra yeniden 250 dolar aldığınızda 2 lira 25 kuruş gibi bir ‘kaybınız’ oluyor. Tabi ki bu hesaplamada doların siz tıraş olurken hiç yükselmemesi gerekiyor. O yüzden iyi niyetli bu kampanyayı suistimal etmek mümkün ancak oldukça riskli.

Züccaciyeciden, 300 dolar bozdurana hediye kampanyası

Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçesi'nde züccaciyeci 51 yaşındaki Cevat Bulut, bankadan 300 dolar bozdurup dekontu kendisine getirenlere hediye kampanyası başlattı.

Sandıklı ilçe merkezinde dededen kalma 40 yıllık züccaciye dükkanını işleten Cevat Bulut, dolar bozdurma kampanyasına destek amacıyla 300 dolar bozdurana hediye kampanyası başlattı. Bulut, bankadan 300 dolar bozdurarak makbuzunu kendisine getirenlere dükkanından çeşitli züccaciye eşyaları hediye etme kampanyasını işyerinin camına astığı pankartla duyurdu. Pankarta, "1 dolar için vatanını satanlara dolarını bozdurarak darbeni vur. En az 300 dolar bozdur hediyeni al" yazdıran Bulut, 20 gün sürdüreceği kampanya kapsamında 300 dolar bozduranlara kahve takımı, tencere takımı ve çeşitli hediyeler vereceğini söyledi.

Amacının ekonomiyi dik tutmak olduğunu vurgulayan Cevat Bulut, "Sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasından etkilenerek, böyle bir kampanya yapmayı kendimize borç bildik. Onun için hem halkımız, hem vatanımızın bekası ve geleceğimiz için dolara darbe vurmanın ve halkımızın ileri düzeyde güçlenmesi için sayın cumhurbaşkanımıza her şey için minnettar olduğumuzu bildirmek isteriz. Canımızla, malımızla her şeyimiz vatanımız için feda olsun. Elindeki dövizini bozdurana genelde ihtiyaçlarının ne olduğunu sorarak hediye veriyorum. Tencere, yemek ve fincan takımları gibi hediyeler veriyoruz. Her 300 dolara bir hediye veriyoruz" diye konuştu.

Kampanyayı desteklediğini kaydeden Mehmet Deniz de "Helal olsun, sizin yaptığınız bu davranışı takdir ediyorum. Az önce 2 bin 500 dolar bozdurdum. Buraya hediye için falan gelmedim. Sizi takdir etmek için geldim. Helal olsun size" dedi.

300 dolar bozdurup makbuz getiren vatandaşlara kokoreç ve ayran bedava

Tekirdağ'da kokoreççilik yapan Efkan Kılıç, başlattığı uygulama ile 300 dolar bozdurup makbuz getiren vatandaşlara kokoreç ve ayranı bedava veriyor.

Şehit ailelerine daha önce de ücretsiz kokoreç ve ayran veren Kılıç (29), bu sefer de doların yükselmesine tepki göstermek amacıyla 300 dolarını Türk lirasına çevirip makbuz getiren vatandaşlara kokoreç ve ayran ikramında bulunuyor.

Kılıç, yaptığı açıklamada, küresel güçlerin daha önce 15 Temmuz'da askeri bir harekatla ülkeyi bölmek istediklerini ancak başaramadıklarını söyledi.

15 Temmuz darbe girişimi ile başarılı olmadıklarını anlayan küresel güçlerin ekonomik açıdan Türkiye'ye darbe vurmak istediklerini ileri süren Kılıç, "Şer odakları, küresel güçler, Amerika bu saydıklarımın hepsi aynı safta. Hepsinin ortak bir hedefi var. 'Türkiye'ye nasıl böleriz?' diye sinsice plan yapıyorlar. Biz güçlü bir ülkeyiz. Öyle bir sallantıda 15 Temmuz darbe girişimi ile bizi yıkmak istediler ama başaramadılar. Şimdi ise farklı bir yol izliyor. Ekonomik açıdan bizi yıkmak istiyorlar. Ama yine başaramayacaklar" diye konuştu.

Dolar karşısında Türk lirasının değer kaybettiğini gördüğünü ve bu duruma çok üzüldüğünü dile getiren Kılıç, şunları belirtti:

"Doların yükselmesiyle birlikte Türk lirası değer kaybetti. Bu durum beni derinden etkiledi, çok üzüldüm. Ben de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, tepkimi göstermek amacıyla, 300 dolar bozdurup makbuzu ile gelen vatandaşlarımıza, kokoreç ve ayranı bedava verme kararı aldım. Eski Türkiye yok artık, biz artık bambaşka bir Türkiyeyiz. O yüzden kimse almasın dolar, bizim paramız bize gerçekten yeter. Başka bir Türkiye yok, o yüzden tüm vatandaşlarımızı birlik olmaya bir olmaya Türk lirasına sahip çıkmaya davet ediyorum."

Doları bozdurana düğün bedava

Tasavvuf müziğinin ünlü ismi Grup Anka dolarını bozdurup makbuzunu getiren vatandaşın düğününü ücretsiz yapacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı için seslendirdikleri ezgi ile bilinen Anka İlahi Grubu, şimdi de dolar kampanyasına destek veriyor.

"Vatanımıza sahip çıkmak ve ülke ekonomisine katkı sunmak amacıyla bu kampanyayı düzenliyoruz" diyen Anka İlahi Grubu Sözcüsü Ahmet Kurt konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Tüm dünyanın üzerimizde türlü entrikalar çevirdiği bir dönemde, Sayın Cumhurbaşkanımızın önerisiyle, devlet ekonomisine ve vatanımıza sahip çıkmak adına, 1 hafta içerisinde 5.000 Dolarını bozduran bir kişinin düğününü ücretsiz olarak yapacağız. Bu anlamda düzenlenen çeşitli kampanyaları desteklediğimizi ve bu pozitif algıya ortak olduğumuzu duyurur, talihli kişiden makbuzuyla beraber bize ulaşmasını rica eder, saygılar sunarız."