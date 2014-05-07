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Esnaftan Bakan Kılıç'a: Çalıyorsunuz, çalıyorsunuz...

Konya'da ziyaretlerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç'ın bir esnafla yaşadığı diyalog dikkat çekti

07 Mayıs 2014 18:46

Eskişehirspor ile Galatasaray arasında saat 20.00'de oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçını izlemek üzere Konya'ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç'a bir esnaf, "Çalıyorsunuz, çalıyorsunuz. Buraya yapılan hizmetin parasını nereden aldınız geldiniz ben anlayamadım. Bu kadar bilgisayarı nereden aldınız" diye sordu.

İHA'da yer alan habere göre, tuhafiyeci Ali Uyanık (57) Kılıç'a, Bu kadar bilgisayarı Kore'den mi, Çin'den mi çaldınız geldiniz. Bu çalışma işi değil ya. Dışarıdan gelen paralar herhalde. Milyonlarca bilgisayarı nereden dağıtıyorsunuz anlayamadım. Pensilvanya'dan mı geliyor bu paralar" dedi. Bakan Çağatay Kılıç, "Sizden aldığımız güçle bunları yapıyoruz" diye karşılık verdi.

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