Esnaftan Bakan Kılıç'a: Çalıyorsunuz, çalıyorsunuz...

Eskişehirspor ile Galatasaray arasında saat 20.00'de oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçını izlemek üzere Konya'ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç'a bir esnaf, "Çalıyorsunuz, çalıyorsunuz. Buraya yapılan hizmetin parasını nereden aldınız geldiniz ben anlayamadım. Bu kadar bilgisayarı nereden aldınız" diye sordu.

İHA'da yer alan habere göre, tuhafiyeci Ali Uyanık (57) Kılıç'a, Bu kadar bilgisayarı Kore'den mi, Çin'den mi çaldınız geldiniz. Bu çalışma işi değil ya. Dışarıdan gelen paralar herhalde. Milyonlarca bilgisayarı nereden dağıtıyorsunuz anlayamadım. Pensilvanya'dan mı geliyor bu paralar" dedi. Bakan Çağatay Kılıç, "Sizden aldığımız güçle bunları yapıyoruz" diye karşılık verdi.