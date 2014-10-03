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Ekonomi

Esnafta 5 liralık banknot kalmadı

Çocuklara bayram harçlığı vermek isteyenlerin piyasadaki 5 liralık banknotları toplaması esnafta sıkıntı yarattı

03 Ekim 2014 13:17

Kurban Bayramı öncesi, çocuklara harçlık vermek isteyenlerin piyasadan çok fazla 5 liralık banknot toplaması nedeniyle, özellikle Anadolu kentlerindeki esnaf, alışverişlerde para üstü vermede güçlük yaşıyor.

Hürriyet’in haberine göre, Balıkesir’e bağlı Dursunbey Esnaf Odası Genel Sekreteri Ramazan Atam, bayram öncesi bazı iş kollarında esnafın en yoğun günlerini yaşadığını söyledi. Bayram giysisi kadar misafirlere ikram etmek için şeker, çikolata, kahve, içecek alışverişinin de bu dönemde arttığını vurgulayan Atam, "Harçlık, önemli bayram geleneklerimiz arasında yer alıyor. Çocukları sevindirmek isteyenler çok oluyor. Bayram öncesinde bayram harçlığı için piyasadan 5 TL toplayanlar da artıyor. En ideal harçlık 5 TL olunca vatandaşlar esnaftan, seyyar satıcılardan ve mümkün olduğunca bankalardan 5 TL'lik alıyor" diye konuştu.

Bu sıkıntının bayram sonuna kadar sürmesini beklediklerini dile getiren Atam, "Esnaf, para üstü vermekte zorlanıyor. Bayramın birinci günü çocuklar para harcamaya başlayınca durum normale döner ancak bugün ve arife günü esnaf biraz daha zorlanacak" dedi.


 

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