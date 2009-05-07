Esnafın umudu ‘Anneler’de

TESK: Kriz nedeniyle zor günler geçiren yaklaşık 1,5 milyon esnaf, ümidini "Anneler Günü" alışverişine bağladı.



Kriz nedeniyle zor günler geçiren yaklaşık 1,5 milyon esnafın, ümidini "Anneler Günü" alışverişine bağladığını kaydeden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnaf çekini, senedini ödemek için ümidini 'Anneler Günü'ne bağladı. Yoksa bu kriz ortamında esnafın durumu daha da kötüye gidecek" dedi.



TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, global ekonomik kriz nedeniyle işleri her geçen gün azalan, vergi, Bağ-Kur ve SSK primlerini ödemekte güçlük çeken çok sayıda küçük esnafın kepenk kapattığını, işsizliğin tavan yaptığını belirterek, yaklaşan "Anneler Günü" ile ilgili beklentilerinin fazla olduğunu ifade etti. Palandöken, açıklamasında şu görüşleri savundu:



"2,5 milyon esnaftan 1,5 milyon, umudunu 'Anneler Günü'nde, annelerin evlatlarına satacakları hediyelere bağladı. Çünkü, esnafımızın yaklaşık yüzde 70'inden fazlası yaşanmakta olan kriz nedeniyle masraflarını dahi karşılayamamakta. Yüzde 20 esnafımız ise adeta bitkisel hayata girmiş durumda. Anneler günü esnafımızın dört gözle beklediği önemli günlerden birisidir. 2007 ve 2008 yılında ne bayramlar ne de yılbaşları ve diğer özel günler esnafımızın yüzünü güldürdü. Önümüzde Anneler günü var. 1,5 milyon esnafın umudu bu günde. Esnafımız biraz iş yapabilirse çekini, senedini ve piyasaya olan borcunu ödeyip biraz olsun nefes alacak. Bunun tersi bir durum olursa esnaf daha da zorlu günlere girecek."



Esnafın zorlu günler geçirmesinde en büyük etkenin, yaşanmakta olan global kriz ve perakende yasasının sürekli olarak ertelenmesi olduğunu da hatırlatan Palandöken, "Bizim yıllardır dile getirdiğimiz gerçekler, nihayet Dünya Bankası raporlarına da girmiştir. Bu gerçeği yetkililer de görüp Perakende Yasasının çıkmaması durumunda ne yazık ki, doğuracağı sonuçlar yönünden son derece üzüntü verici olacak" diye konuştu.

