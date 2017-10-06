Esnafın park kavgasında kan aktı (Özel)

Özgür EREN / İSTANBUL (DHA) - BEŞİKTAŞ\'ta iki esnaf araç park etme yüzünden kavga etti. Lokantacı, kuru temizlemeciyi bıçakladı. Çıkan kavgada bir kişi bıçak ile yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken bıçaklayan kişi ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Vişnezade Mahallesi\'nde bir sokakta saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Sokakta kuru temizleme dükkanı bulunan Orhan Taşbaş otomobilini aynı sokak içerisindeki bir lokantanın önüne park etti. Lokanta çalışanları Taşbaş\'a aracını çekmesini istedi. Taşbaş

aracını çekmeyince lokanta çalışanları ile arasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine lokanta çalışanı Mehmet Abay Taşbaş\'ı koltuk altında bıçakladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırarak durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri lokanta çalışanını gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Bıçaklanarak yaralanan kuru temizlemeci ise olay yerine gelen ambulans ile Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



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