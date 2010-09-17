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Ekonomi

Esnafın borcu ertelenecek

Sanayi Bakanı Nihat Ergün, esnaf ve sanatkarların ve kamuya vergi, sigorta, Bağ-Kur borcu bulunanların borçlarının erteleneceğini duyurdu.

17 Eylül 2010 03:00

T24- Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, esnaf ve sanatkarların ve kamuya vergi, sigorta, Bağ-Kur borcu bulunanların borçlarının yeniden yapılandırılması konusunda çerçevenin Ekim ayı içerisinde hızlı bir şekilde çıkacağını ve uygulamaya geçileceğini söyledi.


Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, ''Ahilik Haftası'' kutlamaları çerçevesinde Ankara Kalesinde gerçekleştirilen tanıtım filminin çekildiği seti ziyaret etti. Ergün, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda (EKK) esnaf ve sanatkar borçlarının ertelenmesi konusunda nasıl bir karar alındığına ilişkin soru üzerine, Kurul'da ele alınan öncelikli konulardan birisini bütçenin 17 Ekim'e kadar meclise sunulması olduğunu kaydetti.
 

Ayrıca orta vadeli programın 2013 yılı için olan bölümünün hazırlanması ve önceki bölümlerde yapılması gereken revizyonlar varsa bunların yapılmasının da ele alınan konular arasında olduğunu belirten Ergün, EKK'da esnaf ve sanatkarın ve kamuya vergi, sigorta, Bağ-Kur borcu bulunanların bu borçlarının yeniden yapılandırılması konusunun da ele alındığını bildirdi.


Arkadaşlarının süratle bu konunun hazırlıklarını yaptığını ifade eden Ergün, şunları kaydetti: ''1 Ekim'de Meclis açılacak. Meclis açıldıktan sonraki ilk işlerimizden bir tanesi bu konuyla ilgili bir düzenleme yapmak olacaktır. Bu düzenlemede, vergi borcu, sigorta borcu gibi borçların yeniden yapılandırılmasıyla ilgili bir çalışmayı bitirmiş olacağız. Yani Ekim ayı içerisinde hızlı bir şekilde bu konuyla ilgili çerçeve çıkacak, uygulamaya geçilecek. Bu fazla bekletilecek bir konu değil zaten... Ana paranın hesabından sonra geçmişten bugüne nasıl taşınacak, hangi oranda bir uygulama gerçekleştirilecek onun teknik çalışmaları devam ediyor. O çalışmalar Meclis açılana kadar devam edecek ve Meclis açıldığında da süratle hayata geçmiş olacak.''

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