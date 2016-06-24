Esnafın 400 milyon liralık borcu siliniyor

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi; Şırnak, Silopi ve terör yaşanan diğer illerde terörden zarar gören, dükkanları yıkılan esnaf için hazırlanan faiz affını tüm ülke geneline yaymaya karar verdiklerini söyledi. Tüfenkçi, bu amaçla kredi kullanan esnafın temerrüt faiz borçlarının silineceğini, bu kapsamda esnafa 400 milyon liralık faiz affı getireceklerini bildirdi.

"Temerrüde düşen ve düşmekte olan çok sayıda esnafımız var"

sözcü'nün haberine göre; Bakan Tüfenkçi, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği'nin (TESKOMB) iftar yemeğinde yaptığı konuşmada, esnafın bu birlik aracılığıyla yaklaşık 19-20 milyar lira kredi kullandığını söyledi.



TESKOMB'un terörden zarar gören esnafın temerrüt faizlerinin silinmesini istediğini belirten Bakan Tüfenkçi, “Sadece terörden zarar gören illerdeki esnafın kredi kefalet kooperatiflerine olan temerrüt faizlerini silmek yetmez. Biz de dedik ki oradan etkilenen çevre illerimizde var. Temerrüde düşen, düşmekte olan çok sayıda esnafımız var. Yaklaşık 400 milyona yakın bir temerrüt faizini gelin birlikte silelim ve yeni bir sayfa açalım” dedi.

Bayramdan önce borçlar yapılandırılacak

Bakan Tüfenkçi, bu konuda hemen harekete geçerek bayramdan önce borçları yeniden yapılandırmak ve temerrüt faizlerini silip yeni bir sayfa açmak istediklerini söyledi.



Tüfenkçi, bu sayede hem esnaftan borçların anaparalarının tahsil edilebileceğini hem de esnafa bayram müjdesi vermiş olacaklarını belirtti.