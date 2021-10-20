Esnafları bir platform altında toplayarak, e-ticaret üzerinden kazanç sağlamasını amaçlayan Esnafcoin piyasaya çıktı.

OMLira projesi Yemeksepeti ile rakip olmak için başladığı hayatına kendi e-ticaret ekosistemi ve borsasını kurma planıyla devam ediyor. Şimdi de Esnafcoin piyasada.

Esnaflar satışlarını ESNF ile yaparken komisyon keserek ekstra bir kar sağlayacak. ESNF deflasyonist yani azalan bir sistemde çalışıyor. Alım ve satım esnasında belirli bir yüzdeyi kesiyor. Bu yüzde havuza aktarılarak coin yakımı için ayrıca her ayın ilk haftası on esnaf üyenin giderlerini karşılamak için kullanılıyor.

Henüz yolun başında olan Esnafcoin sadece 600 bin dolarlık bir pazar değerine sahip.