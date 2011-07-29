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Ekonomi

ESNAFA İYİ HABER İSTANBUL (A.A)

29 Temmuz 2011 16:46

-ESNAFA İYİ HABER İSTANBUL (A.A) - 29.07.2011 - Türkiye Bankalar Birliği, (TBB) Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'na (TESK) bağlı esnaf ve sanatkarlar odalarının üyelerinin bankalara olan borçlarının isteğe bağlı olarak finansal yeniden yapılandırılmaları protokolüne başvuru süresinin bir ay süreyle uzatıldığını duyurdu. TBB'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, TESK'e bağlı esnaf ve sanatkarlar odalarının üyelerinin ticari kredilerinin yeniden yapılandırılmasına yönelik hazırlanan ''Finansal Yeniden Yapılandırılma Protokolü''nün 27 Mayıs 2011 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği hatırlatıldı. Protokolden yararlanmak isteyen esnaf ve sanatkarların bu tarihten itibaren protokole taraf olan bankalara  iki ay içerisinde başvuruda bulunmaları gerektiği kaydedilen duyuruda, ''Söz konusu protokole başvuru süresi bir ay daha uzatılmış olup, protokolden yararlanmak isteyen esnaf ve sanatkarların en geç 26 Ağustos 2011 cuma günü, mesai saati sonuna kadar başvurmaları gerekmektedir'' ifadesine yer verildi.

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