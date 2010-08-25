Esnafa faiz indirimi yapıldı

T24- Esnafın kullandığı kredi faiz oranı yüzde 13'ten yüzde 10'a çekildi. Bu oranın da yüzde 5'ini Hazine karşılayacak.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinginde halka seslendi.

Başbakan Erdoğan, referandumda "evet" istediği konuşmasında esnafa bir de müjde de verdi.

Muhalefeti eleştiren Erdoğan, şunları söyledi:

''Bazıları meydanlara geliyorlar, tiyatro aktörleri gibi gösteriler yapıyorlar. Bırakın onu tiyatro aktörleri yapsın. Öyle gelip kafeslerin içine girmekle benim milletimi aldatamazsınız. Benim milletim 7-7,5 yıl önce ne vardı biliyor. Mutfağına girip çıkanı biliyor.

İşte şimdi, esnaf kardeşimin kullanacağı kredinin faiz oranını 3 puan daha düşürüyoruz. 1 Eylül 2010'dan itibaren, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle, esnaf ve sanatkarımıza Halk Bankası'nın uygulayacağı faiz oranını, yüzde 13'ten yüzde 10'a çekiyoruz. Bu yüzde 10'luk faizin de yüzde 5'ini Hazine karşılayacak. Yani esnaf kardeşim 1 yıla kadar vadeli kredilerde sadece yüzde 5 faiz ödeyecek. Bu faiz oranları, esnafımızın 1951 yılından beri gördüğü en düşük faiz oranları.

İşletme kredisinin bizden önce üst limiti 35 bin lira ve 50 bin liraydı. Bu üst limiti de şimdi 100 bin liraya çıkarıyoruz. Yatırım kredisi üst limiti 35 bin ve 50 bin Türk Lirası idi, bunu da 250 bin Türk Lirasına yükseltiyoruz. Bu yeni faiz oranlarının Tokat'taki esnaf kardeşime, tüm Türkiye'deki esnafımıza, sanatkarımıza hayırlı olmasını diliyorum.''