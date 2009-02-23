Esnafa faiz indirimi müjdesi

Sanayi Bakanı Çağlayan Halk Bank aracılığıyla esnaf ve sanatkârlara verilen kredi faizinin yüzde 12’den yüzde 10’un altına ineceğini söyledi.



Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, bir hafta, 10 gün içinde esnaf ve sanatkârın Halk Bankası aracılığıyla kullandığı kredilerdeki faiz oranını yüzde 10 veya bu oranın da altına ineceğini açıkladı. Çağlayan, Ankara’nın Ayaş ilçesi esnafını ziyaret ederek, sorunlarını dinledi.

Türkiye ekonomisinin de günümüzde diğer ülkelere nazaran daha kuvvetli ve daha dirayetli olduğunu söyleyen Çağlayan, “ABD’de, Almanya’da, Fransa’da, İngiltere’de onlarca banka batmıştır, devletleştirilmiştir. Bizim ülkemizde almış olduğumuz ekonomik tedbirler sonucunda bırakın banka batmasını, hiçbir bankanın burnu dahi kanamamıştır” dedi.



AKP öncesinde esnaf ve sanatkârın Halk Bankası vasıtasıyla toplam 153 milyon TL destek aldığını, bu rakamın bugün 20 kat artarak 3.5 milyar TL’ye ulaştığını kaydeden Çağlayan, yine 6 yıl önce Halk Bankası’ndan en fazla 5 bin TL kredi verilen esnaf ve sanatkarın bugün 50 bin TL kredi alır hale geldiğini ifade etti.



Yılbaşında çıkardıkları Bakanlar Kurulu kararıyla esnaf ve sanatkara Halk Bankası kanalıyla kullandırılan kredide faizin yüzde 12’ye düşürüldüğünü anımsatan Çağlayan, bu rakamı daha da indireceklerini söyledi. Çağlayan, “Ümit ediyorum ki, bir hafta, 10 gün içinde esnaf ve sanatkarımıza Halk Bankası aracılığıyla kullandırdığımız kredilerin faizleri yüzde 10 veya yüzde 10’un altına inecek. İnşallah tek haneli faizi de görmüş olacağız. Bu Cumhuriyet tarihinin bir ilkidir” diye konuştu Çağlayan, böyle bir ortamda kredi kullanan esnaf ve sanâtkar sayısının 800 bine ulaştığına da dikkat çekti.



Özince’ye yanıt verdi



Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı ve Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Ersin Özince’nin, ‘sicil affı’ ile ilgili sözlerine yanıt vererek, “Bankalar Birliği Başkanı’nın ’sicil affını yapmak zorunda değiliz’ ifadesi inşallah farklı şekilde söylenmiştir. Talihsiz bir açıklamadır” dedi. Çağlayan, bankaları sicil affı konusunda görevini yapmaya davet ettiğini vurguladı.



