-ESNAFA ELEKTRİK İNDİRİMİ YOK ANKARA (A.A) - 05.10.2010 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, küçük esnafın elektrik tarifesinde indirim yapılması konusunda bir çalışmalarının bulunmadığını bildirdi. Yıldız, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Eckart Cuntz'u makamında kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Bakan Yıldız, Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff'un, 20-21 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret edeceğini belirterek, bununla ilgili yapılacak programı görüştüklerini söyledi. Enerji sektöründe yeni yatırımcı fırsatlarını, Nabucco projesini, Türkiye'de enerji sektöründeki Alman yatırımcılarıyla ilgili konuları da ele aldıklarını anlatan Yıldız, görüşmenin verimli geçtiğini söyledi. Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Eckart Cuntz da enerji sektörünün son yıllarda gittikçe geliştiğini, Türkiye'nin de enerji sektörüyle ilgili anahtar bir pozisyon üstlendiğini kaydetti. Almanya Cumhurbaşkanı Wulff'un, Türkiye ziyaretinde enerji sektörünün üst düzey temsilcilerinin de bulunacağını ifade eden Cuntz, bunun da enerji sektörüne verdikleri önemi gösterdiğini belirtti. Cuntz, görüşmede, Denizli'de yapılacak yeni santral konusunu, Türkiye'de yapılacak doğalgaz depolama tesisi konusunu da ele aldıklarını kaydetti. Bir gazetecinin esnafa ucuz elektrik enerjisi verilmesiyle ilgili sorusu üzerine Bakan Yıldız, bu konuda TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'in talebi olduğunu, ancak böyle bir hazırlığın ve çalışmanın yapılmadığını söyledi. KİT ödeme dengeleri ve çapraz sübvansiyon konularından kaçınmaya çalıştıklarını ifade eden Yıldız, ''Elektrik fiyatlarıyla alakalı düzenlemede, tarifenin oluşumunda, EPDK'nın da böyle bir hazırlığının olmadığını biliyorum. Biz, Şubat 2008 yılında aldığımız kararlar doğrultusunda işleme devam ediyoruz. Böyle bir hazırlığımız bulunmuyor'' dedi.