Esnaf zamlara tepkili: Müşteri kaçacak korkusuyla zam yapamıyoruz, tepkimizi hep birlikte koymalıyız!

Peş peşe gelen zamların sonunun nereye varacağının belli olmadığını dile getiren esnaf, müşteriyi kaçırma korkusu ile kendilerinin zam yapamadığını, artan masraflarını aile bireylerinin emekli maaşı ile kapatmaya çalıştıklarını anlattı.

Evrensel'in haberine göre; İzmir, Karşıyaka'daki esnaf, bunun sonunun ödenemeyen banka kredileri, yoksullaşma, hacizler ve en sonunda kapanma olacağını ifade ediyor. Herkesin tepkili olmasına rağmen eskisi gibi bunu sokağa yansıtamadığını dile getiren esnaf, bunda örgütsüz olmanın en önemli etken olduğunu ifade ederken, çözümün birlikte tepki koymaktan geçtiğini belirtti.

Bir kafe işletmecisi kadın, yazın ayranın kolisini 8 liraya alırken en son 30 liraya aldığını, kutu kolayı müşteriye 5 liraya verirken kendisine 5.75’e geldiğini söyledi. “10 liraya satmam lazım ki bir şey kazanayım. 10 liraya kim alır, ben almam. Suyun kolisi 12.5 idi, 24 lira diyorlar. 30 liraya aldığım kahve 120 lira oldu. Yüzde 36 enflasyon açıkladılar. Bu enflasyon yüzde 36 mı” diye sordu. En son dükkan sahibinin de kiraya zam yaptığını belirten Derya şunları söyledi: “Bizim de zam yapmamız lazım yapamıyoruz, 4 tane müşterimiz var onlar da bırakıp gidecek. Oğlum ve eşim başka yerde çalışıyor. Onların kazancını da üzerine koyuyoruz burası açık kalsın diye” dedi.

İşletmeci, “Ayağa kalkması lazım insanların, alışveriş yapmamak lazım. İki gün kuru ekmek, soğan-ekmek yemek lazım. İki-üç gün markete gitmeyelim, almayalım, çürüsün gitsin mallar. Bir şey yapmıyoruz anca konuşuyoruz” ifadesini kullandı.

"Kiraları eşimin emeklisi ile ödüyoruz"

Eşi ile birlikte tekel bayi işleten bir kadın esnaf kendilerine yönelik baskıları da dile getirerek, “İnsanlar artık hiçbir şey almıyor. Boş boş oturuyoruz. Bize bir de çok baskı yapılıyor. Kamera taktırma zorunluluğu getirdiler. Saat 22.00’den sonraki içki satışı yasağının delinip delinmediğini tespit için. Müşteri geldi, iki bira sattın o da yasak yani, ceza yiyoruz. Önceleri gece 02.00’ye kadardı. Sonra 24.00’e çektiler, sonra 22.00’ye düşürdüler. Zaten şu an 24.00’te kapanıyor dükkan. Kiraları eşimin emekli aylığı ile ödüyoruz. Esnaf odası vardı, dünyanın aidat parasını yatırıyoruz, yılda bir ajanda veriyordu, başka bir faydasını görmedik. Eşim de ödemiyor artık. Pandemide esnafa destek verdiler güya. 25 bin liralık kredi kartı, 25 bin lira da nakit verdiler. Kredi kartını toparlayıp kapattık ama diğerini ödeyemedik. Şimdi ona yapılandırma geldi. Çoğu esnaf da ödeyemedi. Bu sorunlar bu iktidar baştan gitmediği sürece çözülmez. İnsanlar gerçek anlamda kan ağlıyor. Düşünün bir kilo un 11 lira. Sorun büyük.” ifadelerini kullanıyor.

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