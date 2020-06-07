Esnaf 'yeni normalleşme'de ayakta durmaya çalışıyor: Açtığımız gün 3 bin lira içeri girdik

Yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle 2 buçuk ay önce kapatılan kafeterya, restoran, kıraathane, kuaför gibi birçok işletme normalleşme süreci kapsamında kontrollü olarak 1 Haziran itibari ile hizmete açıldı.

Esnaf, normalleşme süreci kapsamında bir dizi önlem alırken, işletmeler de kontrollü hayata uygun hale getiriliyor. Restoran, kafe ve kıraathane gibi işletmelerde masaların arası bir buçuk metre mesafe olacak şekilde ayarlanıyor. İşletmede çalışanlar da maske ve eldiven kullanıyor.

Gazete Duvar'dan Müzeyyen Yüce'nin haberine göre, Kızılay’da kafe işletmecisi Kenan Şahin, bir işletmenin günlük maliyetine dikkat çekti. Şahin, “Bu hafta işler çok durgun geçti. Herkes tedirgin olduğu için gelmiyor. Bu mekânın bir günlük maliyeti 3 bin TL. Dolayısıyla mekanının açıldığı ilk gün 3 bin TL içeriye girdik. O gün 150 TL ile kapattık. Bir personelin günlüğü 90 TL… Zaten bu süreçte personel sayısını da yarıya düşürdük. Ayakta kalmanın yollarını arıyoruz” dedi.

Kenan Şahin, küçük esnafın 2009 yılından bu yana ayakta kalmakta zorlandığını, salgın sürecinde de ‘bitme’ noktasına geldiğini ifade etti. Şahin, “Esnafın para kazandığı günler eskidenmiş; şimdi karnını doyurabiliyorsan ne mutlu bize” diye konuştu. Şahin, “İşletme, 17 Mart’tan bu yana kapalıydı. Personel için kısa çalışma ödeneğinden yararlandık. Ama çekmek istediğimiz esnaf kredisi performans raporumuz iyi olmadığı gerekçesiyle reddedildi. Yani, SGK, vergi borcumuz olduğu için… Borcu olamayan esnaf var mı şu dönemde? Bu süreçte dükkâna sosyal mesafe kurallarına göre yeniden tadilat yaptırdık. ‘Esnaf kredisi’ verdikleri için özel bankadan kişisel kredi çekmek durumunda kaldık. 2009 yılından bu yana küçük esnafın beli doğrulmadı. Gezi olaylarıydı, darbeydi, savaştı derken biz 11 yıldır ‘bugün düzelecek’ diye bekliyoruz. Şimdi de korona virüsü çıktı, esnaf bitme noktasına geldi. Böyle giderse bir sene kalmaz birçok küçük esnaf kepenk kapatır.” düşüncesini dile getirdi.