Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği: Stokçuluğun başladığına dair tespitlerimiz var

Dolardaki ani ve yüksek frekanslı değişimler Türk Lirası'na değer kaybettirirken, dövizdeki artış halka 'zam' olarak yansıdı. İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) Başkanı Faik Yılmaz, ard arda gelen zam haberlerinin yanı sıra ekonomideki dalgalanmalardan yarlanmak isteyen fırsatçılara dikkat çekerek işletme ve toptancıları 'stokçu'luk konusunda uyardı. Başkan Faik Yılmaz, "Piyasada eski bir alışkanlığın, kanunen de suç olan stokçuluğun başladığına dair tespitlerimiz var. Kimi işletmeler ve toptancılar son günlerde ekonomide yaşanan dalgalanmaları fırsat bilerek ürünlerini satmamakta ve haksız kazanç elde etmeye çalışmaktadır" dedi.

İSTESOB, "Ekonomik Saldırılara Karşı Devletimizin Yanındayız" başlıklı basın toplantısı düzenledi. Odanın, Bakırköy'de bulunan merkezinde düzenlenen toplantıda İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz konuştu.

Unda yüzde 50 fiyat artışı

Yılmaz, temel gıda maddelerindeki stokçuluğa dikkat çekerek, "Unda yüzde 50'ye yakın zam artışı var. Susamda, çörek otunda yağda hepsinde artış var. Biz bunları 80 öncesinde yaşadık. Tespit yapıyoruz, stokçuluk yapan firmaları bağlı oldukları kuruluşlara şikayet edeceğiz. Gerekirse bakanımıza da şikayet edeceğiz. Tekstilde var stokçuluk. Onları yediyorlar ama pazarları takip ediyoruz. Şu anda yapılanlar suçtur. Çünkü yasal olan bir şey yok" diye konuştu. "Ulaşım sektöründe herkes zam bekliyor" diyen Yılmaz, pazarlar konusunda ise "O kilolarca alışveriş dönemi bitti. Herkes yiyebileceği kadar ürün alıyor. Biraz da bu ekonomik alarak tasarrufa yönlendirdi" diye konuştu.