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Ekonomi

Esnaf ve sanatkâra vergi indirimi geliyor

Hükümet yerel seçim öncesi esnaf ve sanatkârı desteklemek için bir eylem planı hazırladı.

05 Eylül 2008 03:00

Hükümet, yerel seçimler yaklaşırken ekonomik sıkıntı yaşayan ve iflas noktasında olan esnaf kesimi için “destek eylem planı” hazırlıyor. Eylem planında, kredi şartlarının iyileştirilmesi, ucuz kredi sağlanması, teşvik, vergi ve istihdam yükümlülüklerinin azaltılması gibi düzenlemeler yer alıyor.

Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren, MHP Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın esnaf ve sanatkârların korunmasına ilişkin soru önergesini Sanayi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yavuz Cabbar’ın verdiği bilgi notuyla yanıtladı. Ekren, esnaf ve sanatkârların sosyal dengelerin korunmasında ekonomik ve sosyal hayatın önemli unsuru olduğunu belirterek, “Üzerinde durulması gereken bir kesim” dedi. Ekren, devlette 1 milyon 891 bin 465 esnaf ve sanatkâr kaydının bulunduğunu bildirdi.

7 stratejik amaç

Ekren, esnaf ve sanatkârların dünyadaki değişime entegre olabilmeleri ve olumsuzluklardan etkilenmemeleri için, bir eylem planı hazırlandığını açıkladı. Ekren, eylem planında yer alan 7 stratejik amacı “Kredi ve finansman şartlarının iyileştirilmesi, vergi, istihdam ve diğer yükümlülüklerin azaltılması, mesleki eğitim ve istihdamın desteklenmesi, yenilikçilik ve girişimciliğin geliştirilmesi, kümelenme ve ortaklık faaliyetlerinin desteklenmesi, mevzuattan kaynaklanan sorunların giderilmesi, AB kaynaklarının esnaf ve sanatkârlarca kullanımının sağlanması” şeklinde açıkladı. Ekren, eylem planı hakkında şunları kaydetti:

‘Fırsat’ vurgusu

“Bu stratejik amaçlar çerçevesinde esnaf ve sanatkârlara, ucuz ve uzun vadeli kredi temini, vergi indirimi, ortak hareket etmeleri halinde teşvik edilmeleri, alternatif kredi uygulamalarının belirlenmesi, esnaf ve sanatkârların mesleki eğitimi, tüketici tercihlerini dikkate alan işyeri iyileştirmeleri, bazı mesleklerde yeni iş alanları yaratılması gibi hususlar değerlendirilmektedir.
Yapısal değişim ve dönüşümün sunduğu fırsatlardan esnaf ve sanatkârlar azami ölçüde yararlandırılacak, aynı zamanda değişim ve dönüşümün bu kesim üzerindeki olumsuz etkileri azaltılacak.”

Ekren, Halk Bankası’nın da esnaf sanatkârlara, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle faizinin yüzde 35’i Hazine tarafından karşılanan kredilerin kullandırıldığını kaydetti.

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