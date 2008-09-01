Esnaf ve bankalara çek uyarısı

Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, son dönemlerde aldığı mal karşılığı çek verip daha sonra "çek rızam hilafına kesildi (rızama aykırı)" diyerek, bankalara "ödemeden men" talimatı veren ticaret erbabı ile bankaları uyardı.



Bakan Çağlayan yaptığı yazılı açıklamada, aldığı mal karşılığında çek kesen ancak daha sonra "rızam hilafına kesildi" diyerek ödemeden men talimatı veren ticaret erbabının, karşılıksız çek düzenleme ve dolandırıcılık suçlarının faili haline gelebileceğini bildirdi. Çağlayan, halen yürürlükte olan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 711/3 maddesinin "gerçekten rızası dışında çek kesmek zorunda bırakılan ticaret erbabını korumaya yönelik" olduğunu, son günlerde iş dünyasından kendilerine gelen şikâyetlerden ve Bakanlığa ulaşan müracaatlardan bu hakkın kötü niyetli olarak istismar edildiğinin anlaşıldığını belirtti.



TBMM Genel Kurulu gündeminde bulunan yeni Türk Ticaret Kanunu tasarısında bu hükmün kaldırıldığını hatırlatan Çağlayan, halen yürürlükteki 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda keşideci tarafından çeklerin ödenmeden men edilmesi hususunun suiistimal edilmesini engelleyebilecek düzenlemeler bulunduğunu kaydetti.

Kestiği çeki ödemeden, men talimatı vererek "hakkı suiistimal" eden çek sahiplerini, bu talimatı sorgulamadan uygulayan bankaları ve elindeki çeki tahsil edemeyen ticaret erbabını uyaran Çağlayan, "Çeki tahsil etmek isteyen ticaret erbabının isteğine rağmen çekin arkasına 'ödenmeme gerekçesini, çekin karşılığının hesapta bulunup bulunmadığını yazmaktan imtina eden' bankalar ağır para cezalarıyla karşı karşıya kalabilirler."

