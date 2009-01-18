Esnaf-sanatkâr hızla yoksullaşıyor

Esnaf ve sanatkârlara da işsizlik sigortası ödenmeli

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu'nun (TESK) hazırladığı, "Esnaf ve Sanatkar Raporu"nda vergi oranlarının, Bağ-Kur ve SSK primlerinin yüksekliği, esnafın hem kendisi hem de yanında çalışanların primlerini ödeme zorunluluğu, emekli maaşlarının yetersizliği ve müşterisi olan memur, işçi, çiftçi ve emeklinin alım gücünün düşüklüğünün esnaf ve sanatkarlar için acil tedbirlerdin alınması gerektiğini ortaya koyduğu ifade edildi.Esnaf ve sanatkâr kesiminin bu çerçevede Hükümetten kendilerini rahatlatacak tedbirleri bir an önce uygulamaya koymasını beklediği bildirildi.Rapora göre esnaf ve sanatkârların sıkıntısını yaşadıklarını bir diğer başlık da tanım. Esnaf ve sanatkârın tanımının gerçekçi ve güncel ekonomik gerekliliklere uygun biçimde yeniden yapılması gerektiğine işaret edildi.Bu tanımın esnaf ve sanatkârın tüm faaliyetlerini kapsayıcı, girişimciliği özendiren, ekonomik anlamda gelişimi sınırlamayan, istihdamı artıracak, büyümeyi destekleyecek bir tanım olması gerektiğine dikkati çekilerek, böylesi bir tanımın esnaf, sanatkârın durağan yapısından kurtulması ve gelişime açık olmasını sağlayacağı kaydedildi.Esnaf ve sanatkârın değişen ekonomik konjonktüre hızlı uyumu, rekabet yoğun sınai ve ticari yaşama kendini adapte edebilmesi için de yapısal reformların zamanında yapılmasına ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.-e-esnaf veri tabanının etkin bir şekilde kullanımı sağlanmalı.-İşletmelerin kurumsal ve mali yapılarının zayıf olması bu kesimin Hazine tarafından KOBİ'lere sağlanan yatırım ve istihdam teşviklerinden çok fazla yararlanamamasına neden oluyor. Esnaf ve sanatkârın desteklenmesinde çeşitli alanlarda sağlanacak eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle finansal destekler sağlanmalı.-Bu kesim finansmana erişimde güçlük yaşıyor. Bankalar kredi verirken esnaf ve sanatkâr açısından daha esnek kriterler uygulamalı.-Finansmana erişiminin kolaylaştırılması için kredi garanti sistemi, bu kesimin yapısı ve ihtiyaçları doğrultusunda iyileştirilmeli.-Esnaf sanatkar kesiminin büyük çoğunluğu KOSGEB'in hedef kitlesi dışında kalıyor. Hedef kitle içinde yer alan esnaf ve sanatkârların desteklemeden yararlanma oranının artırılmasına yönelik KOSGEB ve TESK işbirliğinde çalışma yapılmalı.-Bir çok meslek kolunda yok olma tehdidi altındaki esnaf ve sanatkarın korunması ve desteklenmesi amacıyla vergisel yönden hiçbir teşvik yok, tersine esnaf ve sanatkarlar yüksek oranlı dolaylı vergiler nedeniyle kapasitelerinin üzerinde bir vergi yüküne sahipler. Bu nedenle vergi sistemi esnaf ve sanatkâr kesimi açısından basitleştirilmeli ve geliriyle orantılı bir vergi sistemine kavuşturulmalı.-Çıraklık sisteminin iyileştirilmesi amacıyla mesleki eğitim merkezlerinin alt yapı ve personel eksikliklerinin giderilmesi, çıraklık programlarının işletmelerin ihtiyaçları ve günün koşulları doğrultusunda sürekli güncellenmesi ve kaliteli eğitim verilmesini teminen etkin bir denetleme sistemi oluşturulmalı.-Esnaf ve sanatkarlara yönelik kümelenme faaliyetleri yürütülmeli. Maliyet avantajı sağlamak amacıyla ortak tedarik, dağıtım, pazarlama ve benzeri faaliyetler desteklenmeli.-Ticari hayatın daha sağlıklı hale gelmesi için esnaf ve sanatkar ile büyük mağazaların hukuki zeminde ve rekabet şartlarına uygun olarak çağdaş bir ortamda ticari faaliyetlerini sürdürmeleri amaçlanmalı. Kuralsız çalışma ve sonucunda yaratılan haksız rekabet ortamı düzene ve prensiplere kavuşturulmalı.